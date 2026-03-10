Μείωση 0,9% σημειώθηκε τον Ιανουάριο εφέτος στο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας, αν και η ποσοστιαία μείωση της αξίας των εξαγωγών ήταν μεγαλύτερη εκείνης των εισαγωγών.

Ειδικότερα, από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις εμπορευματικές συναλλαγές προκύπτουν τα εξής:

Η συνολική αξία των εισαγωγών τον Ιανουάριο 2026 ανήλθε στο ποσό των 6.441,5 εκατ. ευρώ έναντι 6.958,3 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2025, παρουσιάζοντας μείωση 7,4% (χωρίς τα πετρελαιοειδή σημειώθηκε μείωση κατά 247,5 εκατ. ευρώ ή 4,8%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία καταγράφηκε μείωση κατά 242,3 εκατ. ευρώ ή 4,7%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών ανήλθε στο ποσό των 3.633,2 εκατ. ευρώ έναντι 4.124,3 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο 2025, παρουσιάζοντας μείωση 11,9% (χωρίς τα πετρελαιοειδή υπήρξε μείωση κατά 103,2 εκατ. ευρώ ή 3,5%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία σημειώθηκε μείωση κατά 100,5 εκατ. ευρώ ή 3,4%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 2.808,3 εκατ. ευρώ έναντι 2.834,0 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο 2025, παρουσιάζοντας μείωση 0,9% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσιάστηκε μείωση κατά 144,3 εκατ. ευρώ ή 6,6%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία σημειώθηκε μείωση κατά 141,8 εκατ. ευρώ ή 6,5%).