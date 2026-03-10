Στο επίκεντρο της χθεσινής συνεδρίασης στο βρετανικό κοινοβούλιο βρέθηκαν οι κινήσεις του Λονδίνου για την ενίσχυση των δυνάμεών του στην Κύπρο και την ευρύτερη Μέση Ανατολή, με τον υπουργό Άμυνας Τζον Χίλι να παρουσιάζει το σχετικό πλάνο. Ωστόσο, τα φώτα της δημοσιότητας εκτράπηκαν προς τη Λευκωσία, όπου ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης επιφύλαξε θερμή υποδοχή στον Εμανουέλ Μακρόν. Η εικόνα της στενής συνεργασίας Παρισιού-Λευκωσίας προκάλεσε αίσθηση στη Βρετανία, με την Daily Mail να χρησιμοποιεί το στιγμιότυπο του εναγκαλισμού των δύο ηγετών ως αφορμή για να ασκήσει δριμεία κριτική στον Βρετανό πρωθυπουργό, χαρακτηρίζοντάς την «αγκαλιά που ντρόπιασε τον Στάρμερ».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός χθες επισκέφτηκε ένα κοινοτικό κέντρο στο Λονδίνο ενώ ο υπουργός του, εντός του κοινοβουλίου, προσπαθώντας «να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά», έκανε μια λεπτομερή παρουσίαση της ανάπτυξης των επιπλέον βρετανικών στρατιωτικών μέσων στη Μέση Ανατολή. Έτσι μεταξύ άλλων είπε πως ήδη έχουν σταλεί τέσσερα επιπλέον μαχητικά Typhoon, τρία ελικόπτερα Wildcat, ένα ελικόπτερο Merlin, ενώ το αντιτορπιλικό HMS Dragon, όπως επεσήμανε, αναμένεται να αποπλεύσει μέσα στις επόμενες ημέρες.

Ο Βρετανός υπουργός ανέφερε επίσης ότι η βρετανική αεροπορία έχει ήδη πραγματοποιήσει περισσότερες από 230 ώρες πτήσεων, την ώρα που οκτώ μαχητικά αεροσκάφη επιχειρούν από το Κατάρ, στο πλαίσιο κοινής βρετανο-καταριανής μοίρας.

Όπως δήλωσε, από τον Ιανουάριο οι βάσεις στην Κύπρο έχουν ενισχυθεί με 400 άτομα. Πρόκειται κυρίως για ομάδα αντιαεροπορικής άμυνας όπως σημείωσε ο κ. Χίλι.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος, που έπληξε τη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι, προερχόταν πιθανόν από τον Λίβανο ή το Ιράκ. Τα συντρίμμια του ντρόουν, όπως είπε, αναλύονται από ειδικούς για να διαπιστωθεί η προέλευσή του.

Ο Χίλι, ο οποίος επισκέφθηκε πρόσφατα την Κύπρο, δήλωσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, ότι οι βρετανικές δυνάμεις στο νησί βρίσκονται σε καθημερινή ετοιμότητα λόγω των αεροπορικών συναγερμών, ενώ επεσήμανε ότι οι στρατιωτικοί αντιμετωπίζουν άμεσα τις επιπτώσεις της κλιμακούμενης κρίσης στην περιοχή.

Παράλληλα τόνισε πως το Ιράν έχει ήδη εκτοξεύσει πάνω από 500 βαλλιστικούς και άλλους πυραύλους και περισσότερα από 2.000 ντρόουν εναντίον στόχων σε διάφορες χώρες της περιοχής. Όπως διευκρίνισε, μόνο την πρώτη ημέρα των επιθέσεων επλήγησαν δέκα χώρες, με πλήγματα τόσο σε στρατιωτικούς όσο και σε πολιτικούς στόχους, συμπεριλαμβανομένων ξενοδοχείων στο Ντουμπάι, εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν και του εθνικού αεροδρομίου στο Κουβέιτ.

Τέλος, ο υπουργός ανέφερε ότι το Λονδίνο συνεχίζει τις επιχειρήσεις προστασίας και απομάκρυνσης πολιτών από την περιοχή, σημειώνοντας ότι περισσότεροι από 170.000 άνθρωποι έχουν δηλώσει παρουσία στις βρετανικές αρχές, ενώ πάνω από 37.000 Βρετανοί υπήκοοι έχουν απομακρυνθεί από την αρχή της κρίσης από την Μέση Ανατολή.