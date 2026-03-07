Σε πολεμική ετοιμότητα τίθεται το βρετανικό αεροπλανοφόρο «Prince of Wales», καθώς η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ επιταχύνει την προετοιμασία του για πιθανή ανάπτυξη στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky News, το Πολεμικό Ναυτικό μείωσε στο μισό τον χρόνο ετοιμότητας του πλοίου, από δέκα σε πέντε ημέρες, ώστε να μπορεί να αποπλεύσει πολύ ταχύτερα αν κριθεί αναγκαίο. Τα πληρώματα έχουν ήδη ενημερωθεί για ενδεχόμενο επιχειρησιακής ανάπτυξης, στον απόηχο της κλιμάκωσης που έχει προκαλέσει ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ με το Ιράν.

Η επιτάχυνση της ετοιμότητας δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το αεροπλανοφόρο θα αποσταλεί άμεσα στην περιοχή. Ωστόσο, δίνει στον Βρετανό πρωθυπουργό τη δυνατότητα να κινητοποιήσει γρήγορα μια πλήρη ναυτική δύναμη εάν η κατάσταση επιδεινωθεί.

Το «Prince of Wales», που έχει βάση στο Πόρτσμουθ, μεταφέρει μαχητικά αεροσκάφη F-35 και επιχειρεί ως μέρος ευρύτερης δύναμης μάχης, με συνοδεία πολεμικών πλοίων και υποβρυχίου. Το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας δεν έχει μέχρι στιγμής σχολιάσει τις πληροφορίες.