Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social είπε ότι το Ιράν έχει απολογηθεί στους γείτονές του στη Μέση Ανατολή και έχει δεσμευτεί ότι δεν θα τους επιτεθεί ξανά, μετά τα συνεχιζόμενα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η Τεχεράνη εξαναγκάστηκε σε αυτή τη στάση εξαιτίας της στρατιωτικής πίεσης που δέχεται.

Η πλήρης δήλωση Τραμπ

«Το Ιράν, το οποίο δέχεται συντριπτικά πλήγματα, έχει απολογηθεί και έχει παραδοθεί στους γείτονές του στη Μέση Ανατολή και υποσχέθηκε ότι δεν θα τους πυροβολήσει ξανά.

Αυτή η υπόσχεση έγινε μόνο εξαιτίας των αμείλικτων επιθέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ.

Ήθελαν να καταλάβουν και να κυβερνήσουν τη Μέση Ανατολή. Είναι η πρώτη φορά εδώ και χιλιάδες χρόνια που το Ιράν χάνει από τις χώρες της περιοχής.

Μου είπαν: “Ευχαριστούμε, πρόεδρε Τραμπ”. Και εγώ απάντησα: “Παρακαλώ!”.

Το Ιράν δεν είναι πλέον ο “νταής της Μέσης Ανατολής”. Αντίθετα, είναι πλέον “ο χαμένος της Μέσης Ανατολής” και θα παραμείνει έτσι για πολλές δεκαετίες, μέχρι να παραδοθεί ή –το πιθανότερο– να καταρρεύσει πλήρως».

Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε επίσης ότι το Ιράν «θα δεχθεί πολύ σκληρά πλήγματα» και ότι εξετάζονται νέοι στόχοι που μέχρι τώρα δεν βρίσκονταν στο στόχαστρο των επιθέσεων.

Οι δηλώσεις Τραμπ ήρθαν μετά από τηλεοπτικό μήνυμα του προέδρου του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, ο οποίος εμφανίστηκε πιο κατευναστικός απέναντι στις χώρες της περιοχής.

Ο Πεζεσκιάν ζήτησε συγγνώμη από τα γειτονικά κράτη για τις επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες και τόνισε ότι η Τεχεράνη δεν έχει πρόθεση να τους επιτεθεί.

Όπως είπε:

«Πρέπει να ζητήσω συγγνώμη, εκ μέρους μου και εκ μέρους του Ιράν, από τις γειτονικές χώρες που δέχθηκαν επιθέσεις.

Το μεταβατικό συμβούλιο ηγεσίας αποφάσισε ότι δεν θα υπάρξουν άλλες επιθέσεις εναντίον γειτονικών χωρών, εκτός εάν επιθέσεις εναντίον του Ιράν ξεκινήσουν από τα εδάφη τους».

Παράλληλα, ο Ιρανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι η χώρα του δεν πρόκειται να αποδεχθεί την απαίτηση των ΗΠΑ για άνευ όρων παράδοση