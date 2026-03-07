Οι Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν ένα τάνκερ με σημαία των Νήσων Μάρσαλ στα Στενά του Ορμούζ, μετέδωσαν τα κρατικά ΜΜΕ στο Ιράν.

Εν τω μεταξύ, συνεχείς συσκέψεις πραγματοποιούνται στο Υπουργείο Ναυτιλίας, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής έχει δημιουργήσει έντονη ανησυχία για την ασφάλεια των ελληνικών πλοίων και των ναυτικών.

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου, 32 πλοία ελληνικής σημαίας βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εμπόλεμη ζώνη στην Αραβική Θάλασσα, τον Περσικό Κόλπο και τον Κόλπο του Ομάν.

Ο συνολικός αριθμός των πλοίων ελληνικών συμφερόντων που κινούνται στην ευρύτερη περιοχή και τα Στενά του Ορμούζ φτάνει τα 160.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι περίπου 85 Έλληνες ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι εντός του Περσικού Κόλπου.

Σε 10 ελληνικά πλοία που αντιμετωπίζουν τις πιο δύσκολες επιχειρησιακές συνθήκες, έχει τεθεί σε εφαρμογή πρωτόκολλο αυστηρών μέτρων ασφαλείας.

Το Υπουργείο Ναυτιλίας βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τους πλοιάρχους και τις διαχειρίστριες εταιρείες, παρέχοντας οδηγίες σε πραγματικό χρόνο.

Παράλληλα, αξιωματικοί του Υπουργείου και του Λιμενικού Σώματος διατηρούν συνεχή επαφή με τους Έλληνες ναυτικούς, προκειμένου να υπάρχει πλήρης εικόνα της κατάστασης και άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη.