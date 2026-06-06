Η αστυνομία συνέλαβε 26 οπαδούς των Νιου Γιορκ Νικς μετά τη νέα εκτός έδρας νίκη της ομάδας τους επί των Σαν Αντόνιο Σπερς στους τελικούς του NBA.

Οι Σπερς είχαν το πλεονέκτημα της έδρας, οι Νικς όμως μπήκαν φουριόζοι στους τελικούς και με δύο εκτός έδρας νίκες προηγούνται με 2-0 και είναι πιο κοντά από ποτέ στο πρώτο τους πρωτάθλημα μετά το 1973 και τρίτο, συνολικά, της ιστορίας τους.

Μια κατάσταση που έχει προκαλέσει θύελλα ενθουσιασμού στους οπαδούς, οι οποίοι ξέφυγαν στους πανηγυρισμούς για τη δεύτερη εκτός έδρας νίκη. Περισσότεροι από 6.000 φίλαθλοι είχαν συγκεντρωθεί έξω από το Madison Square Garden για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι και στη συνέχεια ξεχύθηκαν στους δρόμους της Νέας Υόρκης για να πανηγυρίσουν.

Το κακό ήταν ότι στους πανηγυρισμούς ξέφυγαν εντελώς, με αποτέλεσμα η αστυνομία να προχωρήσει σε 26 συλλήψεις, ενώ μία γυναίκα αστυνομικός τραυματίστηκε καθώς δέχθηκε γροθιά στο πρόσωπο από οπαδό που παραβίασε τα προστατευτικά κιγκλιδώματα.

Από τους 26 συλληφθέντες, στους 17 απαγγέλθηκαν ποινικές κατηγορίες ενώ η σειρά των τελικών μεταφέρεται πλέον στη Νέα Υόρκη, με τον τρίτο τελικό να είναι προγραμματισμένος για τη Δευτέρα (8/6).