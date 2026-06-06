Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 41χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 39χρονης συζύγου του, Βασιλικής, στην Καλαμάτα, μετά την ολοκλήρωση της πολύωρης απολογίας του το Σάββατο 6 Ιουνίου 2026.

Έξω από τα δικαστήρια συγκεντρώθηκε πλήθος πολιτών, οι οποίοι αποδοκίμασαν τον κατηγορούμενο κατά την άφιξη και αποχώρησή του από το δικαστικό μέγαρο.

Η απολογία του διήρκεσε περισσότερες από έξι ώρες, με τον 41χρονο να καλείται να απαντήσει σε ερωτήματα γύρω από τη δολοφονία της 39χρονης, η οποία σημειώθηκε στο σπίτι της οικογένειας την Κυριακή 31 Μαΐου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η επίθεση σημειώθηκε ενώ τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού βρίσκονταν στο διπλανό δωμάτιο.

Κατά πληροφορίες, ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε στην απολογία του ότι η σύζυγός του επιτέθηκε πρώτη, ισχυριζόμενος ότι την είδε να κρατά μαχαίρι και πως ακολούθησε πάλη, κατά τη διάρκεια της οποίας κατάφερε να την αφοπλίσει. Πρόκειται για ισχυρισμούς που εξετάζονται στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας.

Ο συνήγορός του είχε αναφέρει νωρίτερα πως είχε προηγηθεί έντονος καβγάς μεταξύ του ζευγαριού, με τον κατηγορούμενο να φέρεται να υποστηρίζει ότι «θόλωσε» μετά από πολύωρη ένταση.

Στην απολογία του παραδέχθηκε επίσης ότι παρακολουθούσε τη σύζυγό του μέσω συσκευής ηχογράφησης, αναφέροντας ότι αφαίρεσε ο ίδιος τον μηχανισμό λίγες ώρες πριν από το έγκλημα. Όπως φέρεται να ισχυρίστηκε, σκοπός του ήταν να συγκεντρώσει στοιχεία για να διεκδικήσει την επιμέλεια των δύο παιδιών τους, ηλικίας 10 και 6 ετών.

Από την πλευρά της υπεράσπισης απορρίφθηκαν οι καταγγελίες περί κακοποιητικής συμπεριφοράς και ενδοοικογενειακής βίας, ενώ υποστηρίχθηκε ότι, αν και το ζευγάρι ζούσε στο ίδιο σπίτι, βρισκόταν ουσιαστικά σε διάσταση από το καλοκαίρι του 2025.

Μετά το τέλος της διαδικασίας, ο συνήγορός του, Γιώργος Καμβύσης, δήλωσε ότι πλέον οι δικαστικές αρχές έχουν πλήρη εικόνα της υπόθεσης και εξέφρασε την εκτίμηση ότι το δικαστήριο θα αξιολογήσει όλα τα δεδομένα όταν η υπόθεση φτάσει στην κύρια διαδικασία.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο σοκ στην τοπική κοινωνία, ενώ συγγενικά πρόσωπα της 39χρονης περιγράφουν μια δύσκολη οικογενειακή κατάσταση που, όπως υποστηρίζουν, διαρκούσε χρόνια.

Θεία της γυναίκας, μιλώντας στο Mega, ανέφερε ότι η 39χρονη είχε υποστεί κακοποίηση στο παρελθόν και ισχυρίστηκε ότι είχε βιώσει επαναλαμβανόμενα περιστατικά βίας.

Στο επίκεντρο παραμένει και η επόμενη μέρα για τα δύο παιδιά της οικογένειας, τα οποία έχασαν τη μητέρα τους και για τα οποία ακόμη δεν έχει αποσαφηνιστεί ποιος θα αναλάβει την επιμέλειά τους.