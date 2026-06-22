Ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία που αφορούν την ενδοοικογενειακή βία, τις γυναικοκτονίες και την κακοποίηση παιδιών, όπως επισημαίνουν οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για την αυξητική τάση του φαινομένου.

Σύμφωνα με δεδομένα που δίνει η ΠΟΕΔΗΝ, την τριετία 2013-2015 είχαν καταγραφεί 36 γυναικοκτονίες, ενώ την περίοδο 2023-2025 ο αριθμός ανήλθε στις 49, δηλαδή 13 περισσότερες. Μόνο το έτος 2025 είχαμε 19 γυναικοκτονίες.

Παράλληλα, σήμερα 70 κακοποιημένα και παραμελημένα παιδιά, με εισαγγελική εντολή, φιλοξενούνται στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής, το «Αγία Σοφία» και το «Αγλαΐα Κυριακού», γεγονός που αναδεικνύει την έκταση της παιδικής κακοποίησης.

«Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου για τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που καταλήγουν σε φρικιαστικές γυναικοκτονίες από συζύγους ή το στενό οικογενειακό περιβάλλον καθώς επίσης σε κακοποιήσεις ανηλίκων παιδιών από το οικογενειακό περιβάλλον», τόνισε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

«Στα ζητήματα αυτά πάσχουμε ως χώρα στην πρόληψη και όχι στην εξιχνίαση που οι διωκτικές αρχές αργά ή γρήγορα καταφέρνουν να κάνουν τη δουλειά τους. Δεν φτάνουν οι δηλώσεις συμπαράστασης για τα θύματα. Να αναληφθούν πρωτοβουλίες από την πολιτεία προκειμένου να αναπτυχθεί ένα δίχτυ κοινωνικής προστασίας σε οικογένειες που έχουν ανάγκη», συμπλήρωσε.