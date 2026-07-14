Νέα επιστημονική μελέτη έρχεται να ενισχύσει τις ανησυχίες γύρω από ορισμένα ορμονικά αντισυλληπτικά, διαπιστώνοντας ότι συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης μηνιγγιώματος, ενός συνήθως καλοήθους όγκου που αναπτύσσεται αργά στον εγκέφαλο.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο JAMA Network Open, βασίστηκε σε στοιχεία υγείας περίπου τριών εκατομμυρίων γυναικών στη Δανία, καλύπτοντας περίοδο 25 ετών.

Οι ερευνητές επιβεβαίωσαν τον αυξημένο κίνδυνο που έχει ήδη συνδεθεί με το ενέσιμο αντισυλληπτικό Depo-Provera (οξική μεδροξυπρογεστερόνη), ενώ εντόπισαν μικρότερη αλλά υπαρκτή αύξηση του κινδύνου και σε ακόμη πέντε ευρέως χρησιμοποιούμενα ορμονικά αντισυλληπτικά, μεταξύ των οποίων συνδυασμένα αντισυλληπτικά χάπια και το λεγόμενο «μίνι χάπι».

Στη μελέτη αναφέρονται σκευάσματα που περιέχουν τις δραστικές ουσίες δεσογεστρέλη (desogestrel), δροσπιρενόνη (drospirenone), γεστοδένη (gestodene) και λεβονοργεστρέλη (levonorgestrel), οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως στην ορμονική αντισύλληψη.

Το Depo-Provera εμφάνισε την ισχυρότερη συσχέτιση, με τον σχετικό κίνδυνο εμφάνισης μηνιγγιώματος να είναι περίπου τετραπλάσιος. Αντίθετα, για τα συνδυασμένα αντισυλληπτικά χάπια και το «μίνι χάπι» η αύξηση του σχετικού κινδύνου υπολογίστηκε περίπου στο 1,5 φορές.

Παρά τα ευρήματα, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι ο απόλυτος κίνδυνος παραμένει μικρός. Ενδεικτικά, περίπου πέντε στις 1.000 γυναίκες αναμένεται να εμφανίσουν μηνιγγίωμα κάποια στιγμή στη ζωή τους, ενώ στις γυναίκες που χρησιμοποιούν μεδροξυπρογεστερόνη ο αριθμός αυξάνεται στις έξι ανά 1.000.

Σημαντικό είναι επίσης ότι ο αυξημένος κίνδυνος φαίνεται να περιορίζεται στη διάρκεια της χρήσης των συγκεκριμένων αντισυλληπτικών και υποχωρεί μέσα σε πέντε χρόνια από τη διακοπή της θεραπείας.

«Αυτές οι πολύ μικρές αυξήσεις του κινδύνου πρέπει να σταθμίζονται σε σχέση με τα οφέλη που προσφέρουν οι διαφορετικές μέθοδοι αντισύλληψης», δήλωσε ο επιδημιολόγος καρκίνου Πολ Φάροου, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη. Παράλληλα τόνισε ότι οι γυναίκες δεν θα πρέπει να διακόπτουν τη λήψη αντισυλληπτικών χωρίς προηγουμένως να συμβουλευτούν τον γιατρό τους.

Η μελέτη δημοσιεύεται ενώ η Pfizer βρίσκεται αντιμέτωπη με εκατοντάδες αγωγές στις ΗΠΑ από γυναίκες που υποστηρίζουν ότι η εταιρεία γνώριζε τους πιθανούς κινδύνους του Depo-Provera. Τον Δεκέμβριο του 2025, ο αμερικανικός FDA ενέκρινε νέα προειδοποίηση στην επισήμανση του φαρμάκου, η οποία αναφέρει πιθανή σύνδεση του ενέσιμου αντισυλληπτικού με την εμφάνιση μηνιγγιωμάτων.