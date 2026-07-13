Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποστηρίζουν ότι καθημερινά προϊόντα του σπιτιού ενδέχεται να συνδέονται με σοβαρούς κινδύνους για την υγεία. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκονται πλέον τα μαλακτικά ρούχων και τα φύλλα στεγνωτηρίου, με αρκετούς να υποστηρίζουν ότι μπορεί να αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου.

Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία είναι πιο σύνθετα και δεν τεκμηριώνουν ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα προκαλούν άμεσα καρκίνο.

Τι περιέχουν τα προϊόντα

Τα μαλακτικά και τα φύλλα στεγνωτηρίου δεν περιέχουν σκόπιμα ουσίες που έχουν χαρακτηριστεί ως καρκινογόνες, σύμφωνα με όσα αναφέρει η New York Post. Παρ’ όλα αυτά, ορισμένα συστατικά τους, κυρίως εκείνα που σχετίζονται με τα αρώματα, μπορούν να απελευθερώνουν στην ατμόσφαιρα πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCs).

Οι ενώσεις αυτές είναι δυνατόν να προέρχονται είτε από αρωματικές ουσίες είτε από προσμίξεις ή παραπροϊόντα της διαδικασίας παραγωγής. Έρευνες που δημοσιεύθηκαν το 2011 και το 2016 κατέγραψαν ότι οι αεραγωγοί στεγνωτηρίων εξέπεμπαν πτητικές οργανικές ενώσεις όταν χρησιμοποιούνταν αρωματισμένα προϊόντα πλύσης.

Μεταξύ των ουσιών που εντοπίστηκαν ήταν η ακεταλδεΰδη και το βενζόλιο, οι οποίες έχουν ταξινομηθεί από την Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (EPA) ως επικίνδυνοι ατμοσφαιρικοί ρύποι με καρκινογόνο δυναμικό.

Ωστόσο, οι μελέτες αυτές δεν απέδειξαν ότι η χρήση μαλακτικών ή φύλλων στεγνωτηρίου προκαλεί καρκίνο στους ανθρώπους, καθώς δεν αξιολόγησαν τις πραγματικές επιπτώσεις της συγκεκριμένης έκθεσης στην υγεία.

Τι ισχύει για τις φθαλικές ενώσεις

Ορισμένα αρωματικά προϊόντα μπορεί επίσης να περιέχουν φθαλικές ενώσεις, καθώς και ουσίες όπως ο βενζυλικός εστέρας (benzyl acetate), που χρησιμοποιείται για την παραγωγή λουλουδάτων αρωμάτων.

Οι φθαλικές ενώσεις έχουν συνδεθεί σε επιστημονικές μελέτες με διαταραχές του ενδοκρινικού συστήματος, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάζουν την αναπαραγωγική, νευρολογική και αναπτυξιακή υγεία.

Παράλληλα, ορισμένες ανασκοπήσεις ερευνών εξετάζουν πιθανή σχέση μεταξύ ουσιών που περιέχονται σε αρωματικά προϊόντα, όπως οι φθαλικές ενώσεις και τα parabens, με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ορισμένων παθήσεων, μεταξύ των οποίων και ο καρκίνος. Μέχρι σήμερα, όμως, οι επιστήμονες τονίζουν ότι απαιτούνται περισσότερες μελέτες για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.

Ένα ακόμη ζήτημα είναι ότι στις ετικέτες πολλών προϊόντων αναγράφεται απλώς η ένδειξη «άρωμα» ή «fragrance», κάτω από την οποία μπορεί να περιλαμβάνεται μεγάλος αριθμός διαφορετικών χημικών ουσιών χωρίς να αναφέρονται αναλυτικά.

Σε αντίθεση με τα απορρυπαντικά, που ξεπλένονται σε μεγάλο βαθμό κατά την πλύση, τα μαλακτικά παραμένουν πάνω στα υφάσματα. Έτσι, η έκθεση μπορεί να γίνεται τόσο μέσω της εισπνοής των πτητικών ουσιών όσο και μέσω της επαφής των ρούχων και των κλινοσκεπασμάτων με το δέρμα.

Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν ισχυρές αποδείξεις πως τα μαλακτικά ή τα φύλλα στεγνωτηρίου προκαλούν καρκίνο. Όπως εξηγεί η ογκολόγος Δρ. Krushangi Patel από το City of Hope, ο πιθανός κίνδυνος εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η συχνότητα χρήσης, η διάρκεια και το επίπεδο έκθεσης στις συγκεκριμένες ουσίες. Παράλληλα, επισημαίνει ότι επειδή τα συστατικά που σχετίζονται με τα αρώματα δεν αναγράφονται πάντα με σαφήνεια στις ετικέτες, αρκετοί ειδικοί συστήνουν, όπου είναι εφικτό, τον περιορισμό της περιττής έκθεσης σε έντονα αρωματισμένα προϊόντα.