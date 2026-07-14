Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο εκτεταμένο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, την ώρα που η ένταση μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης κλιμακώνεται επικίνδυνα, με επιθέσεις, αντίποινα και ανταλλαγή απειλών να πυροδοτούν φόβους για περαιτέρω αποσταθεροποίηση της Μέσης Ανατολής.

Παράλληλα με τις αμερικανικές επιχειρήσεις, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επιθέσεις σε αμερικανικές εγκαταστάσεις στο Μπαχρέιν. Την ίδια ώρα, οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύθηκαν σε υψηλό τεσσάρων εβδομάδων, καθώς η κρίση στα Στενά του Ορμούζ προκαλεί έντονες ανησυχίες για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια.

Νέα αμερικανικά πλήγματα σε στρατιωτικούς στόχους

Η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε το βράδυ της Δευτέρας νέο κύμα επιθέσεων εναντίον ιρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Η επιχείρηση διήρκεσε περίπου πέντε ώρες και είχε στόχους σε αρκετές περιοχές του Ιράν, μεταξύ των οποίων το Μπουσέρ, το Τσαμπαχάρ, το Τζασκ, το Κοναράκ, το νησί Αμπού Μούσα και το Μπαντάρ Αμπάς.

Σύμφωνα με την CENTCOM, χρησιμοποιήθηκαν κατευθυνόμενα πυρομαχικά ακριβείας εναντίον παράκτιων αμυντικών συστημάτων, βάσεων πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και άλλων ναυτικών στρατιωτικών υποδομών, με στόχο να περιοριστεί περαιτέρω η δυνατότητα του Ιράν να εξαπολύει επιθέσεις κατά της διεθνούς εμπορικής ναυσιπλοΐας.

Η αμερικανική διοίκηση επισήμανε ακόμη ότι περισσότεροι από 50.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί παραμένουν ανεπτυγμένοι στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας πως οι δυνάμεις των ΗΠΑ βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Τραμπ: «Θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.

Trump on Iran:



We're gonna hit 'em very hard tonight, and we're gonna hit 'em hard tomorrow.



And there's not a damn thing they can do about it.



They have nothing going other than they have big mouths. pic.twitter.com/tVWT7WJEaT — Clash Report (@clashreport) July 13, 2026

«Θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά απόψε και θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά και αύριο», δήλωσε, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέου πλήγματος στην υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση Pickaxe Mountain, σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ την παρακολουθούν στενά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι η Ουάσινγκτον θα εξουδετερώσει κάθε ιρανική στρατιωτική δυνατότητα που σχετίζεται με τα Στενά του Ορμούζ, εκφράζοντας παράλληλα την εκτίμηση ότι εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο για επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο για διπλωματική διευθέτηση της κρίσης με την Τεχεράνη.

«Πιστεύω ότι μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί», δήλωσε χαρακτηριστικά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν αποκλείει την επίτευξη μιας συμφωνίας παρά τη συνεχιζόμενη στρατιωτική ένταση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον είχε καταλήξει τη Την Κυριακή σε συμφωνία με την Τεχεράνη, η οποία όμως δεν προχώρησε, καθώς η ιρανική πλευρά υπαναχώρησε όταν διαπίστωσε ότι διαφωνούσε με έναν από τους όρους της.

«Είχαμε συμφωνία χθες. Όλα είχαν τελειώσει και στη συνέχεια εκείνοι διέλυσαν τη συμφωνία, επειδή διαπίστωσαν ότι υπήρχε κάτι σε αυτήν που δεν τους άρεσε», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Αναφερόμενος στις συνεχιζόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις, υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ καταστρέφουν όλες τις ιρανικές δυνατότητες που σχετίζονται με τα Στενά του Ορμούζ, εκφράζοντας μάλιστα την εκτίμηση ότι η Ουάσιγκτον θα καταλήξει να ελέγχει πλήρως τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο.

«Εξουδετερώνουμε όλες τις δυνατότητές τους σε οτιδήποτε έχει σχέση με τα Στενά του Ορμούζ. Πιστεύω ότι στο τέλος θα καταλήξουμε να ελέγχουμε ολόκληρη την περιοχή», δήλωσε.

Ιρανικά αντίποινα στο Μπαχρέιν

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν πυραυλικές και μη επανδρωμένες επιθέσεις εναντίον της αμερικανικής βάσης Αλ Τζουφάιρ στο Μπαχρέιν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους, στόχος αποτέλεσαν αποθήκες οπλισμού, κέντρο δορυφορικών επικοινωνιών και κτίριο όπου στεγάζονται αμερικανικές δυνάμεις.

🇮🇷🇧🇭🇺🇸 Iranian missiles are striking U.S. bases in Bahrain, with powerful explosions being heard now. pic.twitter.com/tTIq5dMb4W — SilencedSirs◼️ (@SilentlySirs) July 14, 2026

Η Τεχεράνη υποστήριξε ότι οι επιθέσεις εντάσσονται στη δεύτερη φάση της επιχείρησης αντιποίνων με την κωδική ονομασία «Nasr 2», η οποία, όπως ανέφερε, βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Λίγο νωρίτερα είχαν ενεργοποιηθεί σειρήνες αεροπορικού συναγερμού στο Μπαχρέιν, ενώ οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αναζητήσουν άμεσα ασφαλές καταφύγιο.

Επίθεση σε δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ακόμη ότι έπληξαν δύο υπερδεξαμενόπλοια πετρελαίου, τα οποία χαρακτήρισαν «παραβατικά».

Σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση IRIB, οι ιρανικές δυνάμεις υποστήριξαν ότι τα πλοία είχαν «παραπλανηθεί από τις ΗΠΑ» ώστε να κινηθούν μέσω της διαδρομής του Ομάν, με απενεργοποιημένα τα συστήματα πλοήγησής τους.

Σύμφωνα με την Τεχεράνη, τα δεξαμενόπλοια αγνόησαν επανειλημμένες προειδοποιήσεις, με αποτέλεσμα να πληγούν και να ακινητοποιηθούν.

Νωρίτερα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είχαν καταγγείλει ότι δύο δικά τους δεξαμενόπλοια χτυπήθηκαν στα Στενά του Ορμούζ, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας Ινδός ναυτικός και να τραυματιστούν ακόμη οκτώ μέλη των πληρωμάτων.

Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

Οι εξελίξεις οδήγησαν σε νέα άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου.

Το Brent ενισχύθηκε κατά περίπου 2%, φθάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων τεσσάρων εβδομάδων, ενώ αντίστοιχη άνοδο κατέγραψε και το αμερικανικό αργό WTI.

Οι αγορές εξακολουθούν να παρακολουθούν με ιδιαίτερη ανησυχία την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται σημαντικό μέρος των παγκόσμιων θαλάσσιων μεταφορών πετρελαίου, φοβούμενες περαιτέρω διαταραχές στην ενεργειακή τροφοδοσία.

Η Ουάσιγκτον ενεργοποιεί ξανά τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στην επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν, όπως ανέφερε τη Δευτέρα ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ακόμη ότι η Ουάσιγκτον θα λαμβάνει ποσοστό 20% από όλα τα φορτία που διέρχονται μέσω των Στενών του Ορμούζ, μετά τον ισχυρισμό της Τεχεράνης ότι είχε κλείσει τη θαλάσσια δίοδο.

Η εφαρμογή του αποκλεισμού από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα ξεκινήσει στις 23.00 της 14ης Ιουλίου, ώρα Ελλάδας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κοινού Κέντρου Ναυτικών Πληροφοριών, το οποίο υπάγεται στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ.

Το μέτρο θα αφορά όλα τα πλοία, ανεξάρτητα από τη σημαία που φέρουν, και θα καλύπτει το σύνολο των ιρανικών ακτών. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα λιμάνια και οι πετρελαϊκοί τερματικοί σταθμοί του Ιράν.

Εξαίρεση θα αποτελεί η «ουδέτερη διέλευση» μέσω των Στενών του Ορμούζ για πλοία που κατευθύνονται από ή προς προορισμούς εκτός Ιράν. Παράλληλα, θα επιτρέπεται η διέλευση σκαφών που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει προηγηθεί έλεγχος.