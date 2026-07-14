Η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, ανακοίνωσε τη Δευτέρα τον διορισμό του Φέλιξ Πλασένσια στο αξίωμα του υπουργού Εξωτερικών, διαδεχόμενου τον Ιβάν Χιλ, ο οποίος βρισκόταν στη θέση από το 2013. Η αλλαγή στην ηγεσία της διπλωματίας πραγματοποιείται την ώρα που η χώρα εξακολουθεί να διαχειρίζεται τις συνέπειες του διπλού καταστροφικού σεισμού της 24ης Ιουνίου, ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 4.500 ανθρώπους και προκάλεσε εκτεταμένες ανάγκες για ανθρωπιστική βοήθεια στις πληγείσες περιοχές.

«Ανακοινώνω στη χώρα ότι αποφάσισα να συγχωνεύσω τα υπουργεία Εξωτερικών και Εξωτερικού Εμπορίου (…) Για τη διεύθυνση αυτής της νέας πορείας, ονόμασα (σ.σ. υπουργό) τον διπλωμάτη Φέλιξ Πλασένσια», ο οποίος μέχρι χθες ασκούσε καθήκοντα πρεσβευτή στις ΗΠΑ, ανέφερε η κ. Ροδρίγκες μέσω Telegram.

Ο Ιβάν Χιλ ονομάστηκε υπουργός Επιστήμης και Τεχνολογίας.