Ξεκάθαρο είναι πλέον το δίπολο που έχει διαμορφωθεί στο πολιτικό σκηνικό με τη ΝΔ να αντιπαρατίθεται σκληρά με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Στο Μέγαρο Μαξίμου επιχειρούν σε κάθε κόντρα με το νεοσύστατο κόμμα να καταδείξουν ότι μόνο νέο δεν είναι, αλλά ένας ΣΥΡΙΖΑ 2, ο οποίος απαρτίζεται στην πλειοψηφία του από στελέχη του κόμματος που κάποτε κυβέρνησε τη χώρα, αλλά χωρίς εκείνους που ήταν τότε στην πρώτη γραμμή.

Και μάλιστα επισημαίνουν το οξύμωρο: ότι παρότι ο κ. Τσίπρας δεν θέλει να βλέπει τους πρώην υπουργούς του ούτε ζωγραφιστούς και με τη στάση του από τις εκλογές του 2023 οδήγησε στη διάλυσή της, κατά τη λαϊκή ετυμηγορία, αξιωματικής αντιπολίτευσης, τα στελέχη της ΕΛΑΣ υπερασπίζονται σε κάθε ευκαιρία την περίοδο 2015 – 2019.

Κυβερνητικά στελέχη υποστηρίζουν ότι ο πρώην πρωθυπουργός είναι ίδιος και απαράλλαχτος και, παρά τις προσπάθειές του να φορέσει το μανδύα του νέου, χρησιμοποιεί την ίδια ρητορική, την ίδια λαϊκίστικη πολιτική και κυρίως παρουσιάζει μια πραγματικότητα που βασικό στόχο έχει να οδηγήσει και πάλι στο διχασμό.

«Ο κ. Τσίπρας χρησιμοποιεί χωρίς αιδώ τραυματικές και μαύρες περιόδους της ελληνικής ιστορίας παρομοιάζοντας τις με τη σημερινή Ελλάδα»

Και φέρνουν ως παράδειγμα όσα ανερυθρίαστα είπε από το Περιστέρι, ότι: «Όπως την περίοδο της Κατοχής οι Έλληνες αναζητούσαν ελευθερία, όπως στη χούντα αναζητούσαν δημοκρατία, έτσι και σήμερα, στην περίοδο της εκτεταμένης διαφθοράς, οι Έλληνες αναζητούν εντιμότητα». «Ο κ. Τσίπρας για ακόμα μια φορά χρησιμοποιεί χωρίς αιδώ τραυματικές και μαύρες περιόδους της ελληνικής ιστορίας παρομοιάζοντας τις με τη σημερινή Ελλάδα», έλεγε κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος.

Λένε επίσης ότι ο πρώην πρωθυπουργός είναι ίδιος και απαράλλαχτος, αφού δεν διστάζει να παραχαράξει την αλήθεια και την πραγματικότητα ακόμα και στα εθνικά θέματα.

Πραγματικότητα 1: Ο κ. Τσίπρας έκανε λόγο για «εθνική ήττα» εάν η Τουρκία εξασφαλίσει F-35, ενώ όταν κυβερνούσε ήμασταν εκτός F-35 και δεν είχαμε αναβάθμιση των F-16.

Ο κ. Τσίπρας έκανε λόγο για «εθνική ήττα» εάν η Τουρκία εξασφαλίσει F-35, ενώ όταν κυβερνούσε ήμασταν εκτός F-35 και δεν είχαμε αναβάθμιση των F-16. Πραγματικότητα 2: Τα τελευταία 7 χρόνια πετύχαμε την ένταξή μας στο πρόγραμμα των F-35, αναβαθμίσαμε τα 50 από τα 83 F-16, διαθέτουμε 24 Rafale, Belharra, ενώ σε διπλωματικό επίπεδο έχουμε συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ με την Ιταλία, με την Αίγυπτο, επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο, θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, θαλάσσια πάρκα, έρευνες για εξόρυξη υδρογονανθράκων.

Τα τελευταία 7 χρόνια πετύχαμε την ένταξή μας στο πρόγραμμα των F-35, αναβαθμίσαμε τα 50 από τα 83 F-16, διαθέτουμε 24 Rafale, Belharra, ενώ σε διπλωματικό επίπεδο έχουμε συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ με την Ιταλία, με την Αίγυπτο, επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο, θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, θαλάσσια πάρκα, έρευνες για εξόρυξη υδρογονανθράκων. Πραγματικότητα 3: Ακοστολόγητες προτάσεις. Τίποτα από όσα έχει προτείνει μέχρι σήμερα αποσπασματικά για διάφορα ζητήματα δεν είναι κοστολογημένο, λένε από το Μέγαρο Μαξίμου. Ακολουθώντας την παλαιοκομματική τακτική άλλων δεκαετιών, ο κ. Τσίπρας εμφανίζεται να λέει ότι αν κυβερνήσει θα ανακαλύψει χρήματα από ανύπαρκτες πηγές.

«Οι εποχές του “θα” έχουν περάσει ανεπιστρεπτί»

Αυτό που σημειώνουν με έμφαση είναι ότι οι πολίτες, οι οποίοι σήκωσαν το βάρος πολλών κρίσεων και μάλιστα απανωτών, επιζητούν σταθερότητα. «Οι εποχές του “θα” έχουν περάσει ανεπιστρεπτί, όπως και των πολιτικών πυροτεχνημάτων τύπου: “Από τις απευθείας αναθέσεις σε φίλους και συμπέθερους θα βρούμε τα λεφτά”, που είπε ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ σε πολίτες χθες βράδυ στη Λέσβο.

Στο Μέγαρο Μαξίμου ξέρουν καλά ότι στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, όποτε αυτή κι αν γίνει, θα συγκρουστούν δύο νοοτροπίες: της μη υποθήκευσης του μέλλοντος των επόμενων γενεών και της άκρατης παροχολογίας χωρίς αντίκρισμα.