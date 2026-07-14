Στις 14 Ιουλίου 1969, το Ελ Σαλβαδόρ εισέβαλε στην Ονδούρα, ανοίγοντας έναν πόλεμο που διήρκεσε μόλις τέσσερις ημέρες, αλλά κόστισε τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους και προκάλεσε μαζικούς εκτοπισμούς. Η σύγκρουση έμεινε γνωστή ως «Πόλεμος του Ποδοσφαίρου», λόγω της φορτισμένης σειράς αγώνων που είχε προηγηθεί για τα προκριματικά του Μουντιάλ του 1970.

Λίγες εβδομάδες πριν από την εισβολή, οι δύο χώρες είχαν αναμετρηθεί τρεις φορές. Η Ονδούρα κέρδισε με 1-0 στην Τεγκουσιγκάλπα, το Ελ Σαλβαδόρ απάντησε με 3-0 στο Σαν Σαλβαδόρ και η πρόκριση κρίθηκε σε τρίτο παιχνίδι, στο Αζτέκα του Μεξικού.

Στις 27 Ιουνίου, με το σκορ 2-2, ο Μαουρίσιο «Πίπο» Ροδρίγκες σκόραρε στο 101ο λεπτό της παράτασης και χάρισε στο Ελ Σαλβαδόρ τη νίκη με 3-2. Οι παίκτες αντάλλαξαν χειραψίες και αποχώρησαν από το γήπεδο. Στις εξέδρες και στις δύο χώρες, όμως, οι αγώνες είχαν ήδη μετατραπεί σε πεδίο εθνικιστικής έντασης, με επεισόδια και επιθέσεις σε βάρος φιλάθλων.

Το ίδιο βράδυ, το Ελ Σαλβαδόρ διέκοψε τις διπλωματικές σχέσεις με την Ονδούρα. Η κυβέρνηση του προέδρου Φιντέλ Σάντσες Ερνάντες κατήγγειλε διώξεις σε βάρος Σαλβαδοριανών μεταναστών, την ώρα που χιλιάδες άνθρωποι επέστρεφαν αναγκαστικά στη χώρα τους.

Περίπου 300.000 Σαλβαδοριανοί ζούσαν τότε στην Ονδούρα, όπου είχαν μετακινηθεί επί δεκαετίες αναζητώντας γη και εργασία, μεταξύ άλλων στις μεγάλες αμερικανικές εταιρείες φρούτων. Η αγροτική μεταρρύθμιση που προώθησε η κυβέρνηση της Ονδούρας οδήγησε σε εκδιώξεις μεταναστών, ενώ οι συνοριακές διαφορές και η διεκδίκηση νησιών στον Κόλπο της Φονσέκα επιβάρυναν περαιτέρω το κλίμα.

Στις 14 Ιουλίου, η ένταση μετατράπηκε σε ανοιχτή σύγκρουση. Το Ελ Σαλβαδόρ βομβάρδισε στόχους στην Ονδούρα και έστειλε χερσαίες δυνάμεις πέρα από τα σύνορα. Και οι δύο πλευρές χρησιμοποίησαν παλαιά αμερικανικά αεροσκάφη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, σε έναν από τους τελευταίους πολέμους όπου αερομαχίες έγιναν με τέτοιου τύπου αεροπλάνα.

Ο Οργανισμός Αμερικανικών Κρατών πέτυχε εκεχειρία στις 18 Ιουλίου. Ως τότε, οι εκτιμήσεις έκαναν λόγο για περίπου 3.000 νεκρούς, στην πλειονότητά τους πολίτες της Ονδούρας, ενώ χιλιάδες ακόμη άνθρωποι είχαν εκτοπιστεί. Το Ελ Σαλβαδόρ απέσυρε τα στρατεύματά του τον Αύγουστο, υπό διεθνή πίεση.

Οι συνέπειες παρέμειναν για χρόνια. Τα σύνορα έκλεισαν, το εμπόριο ανάμεσα στις δύο χώρες διακόπηκε για μεγάλο διάστημα και οι κοινωνικές εντάσεις στο Ελ Σαλβαδόρ δεν υποχώρησαν. Πολλοί ιστορικοί συνδέουν τα προβλήματα γης, ανισότητας και εκτοπισμού που βρέθηκαν στο φόντο της σύγκρουσης με την εμφύλια σύρραξη που ξέσπασε στη χώρα μία δεκαετία αργότερα.

Ο Ροδρίγκες, που πέτυχε το καθοριστικό γκολ στο Αζτέκα, είχε πει χρόνια μετά ότι το θεωρούσε μια αθλητική στιγμή υπερηφάνειας, όχι την αρχή μιας πολεμικής σύγκρουσης. «Οι πολιτικοί και οι αρχές χρησιμοποίησαν τη νίκη μας για να εξυψώσουν την εικόνα του Ελ Σαλβαδόρ», είχε δηλώσει.