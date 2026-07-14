Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου συνέχισαν την ανοδική τους πορεία την Τρίτη, σημειώνοντας κέρδη περίπου 2% και αγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων εβδομάδων. Η νέα άνοδος αποδίδεται στην επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και στη συνεχιζόμενη κλιμάκωση των επιθέσεων στα Στενά του Ορμούζ, που αναζωπυρώνει τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Το συμβόλαιο του Brent ενισχύθηκε κατά 1,68 δολάρια ή 2%, διαμορφούμενο στα 84,98 δολάρια ανά βαρέλι. Αντίστοιχα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) κατέγραψε άνοδο 1,65 δολαρίων ή 2,1%, φθάνοντας στα 79,79 δολάρια το βαρέλι.

Υπενθυμίζεται ότι στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση το Brent είχε σημειώσει «άλμα» 9,6%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδό του από τον Μάιο του 2020.

Με τη νέα αυτή αύξηση, οι τιμές του πετρελαίου κινούνται πλέον στα υψηλότερα επίπεδα από τις 17 Ιουνίου, ημερομηνία κατά την οποία Ουάσιγκτον και Τεχεράνη είχαν υπογράψει μνημόνιο κατανόησης με στόχο τον τερματισμό της μεταξύ τους σύγκρουσης.