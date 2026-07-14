Ανησυχία προκαλεί σε κατοίκους του δυτικού Λος Άντζελες η ολοένα συχνότερη εμφάνιση κογιότ σε κατοικημένες περιοχές, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο από κάμερα ασφαλείας που καταγράφει αγέλη άγριων ζώων να περιφέρεται σε γειτονιά και να επιτίθεται σε κατοικίδια.

Στο βίντεο, που καταγράφηκε την περασμένη εβδομάδα, διακρίνεται μία από τις επιθέσεις, κατά την οποία κογιότ σκοτώνει γάτα και στη συνέχεια απομακρύνεται κρατώντας τη στο στόμα του.

«Λυπάμαι κάθε φορά που ακούω για γάτες ή σκυλιά, ιδιαίτερα για μικρόσωμα ζώα. Πονάει πραγματικά», δήλωσε στο CBS News η κάτοικος της περιοχής Γκέιλ Μπάρναμ.

Residents in West Los Angeles say they're increasingly concerned about packs of coyotes moving through their neighborhoods, after one video appeared to show a coyote attacking and killing a cat.



Wildlife experts say coyotes are most active at dawn and dusk, and recommend making… pic.twitter.com/ET5oNTyOsX — The Angeleno News (@theangelenonews) July 13, 2026

Λίγα μόλις λεπτά αργότερα, η ίδια κάμερα κατέγραψε έναν ιδιοκτήτη να περπατά με τον σκύλο του στο ίδιο σημείο, γεγονός που εντείνει την ανησυχία των κατοίκων.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι εμφανίσεις κογιότ έχουν αυξηθεί αισθητά το τελευταίο διάστημα, εξέλιξη που αποδίδεται τόσο στις καιρικές συνθήκες όσο και στις πρόσφατες πυρκαγιές, οι οποίες εκτιμάται ότι ανάγκασαν τα άγρια ζώα να εγκαταλείψουν τους φυσικούς τους βιότοπους.

«Όλα αυτά τα ωθούν προς περιοχές όπου ζουν άνθρωποι. Δεν θέλουν να βρίσκονται εδώ περισσότερο απ’ όσο το θέλουμε κι εμείς», ανέφερε ένας ακόμη κάτοικος, ο Μπραντ Άρτσον.

Οι κάτοικοι ζητούν από τις τοπικές αρχές να λάβουν μέτρα για την ασφαλή απομάκρυνση των κογιότ, εκφράζοντας φόβους τόσο για τα κατοικίδιά τους όσο και για τα μικρά παιδιά που παίζουν στις γειτονιές.

«Ελπίζω η πόλη και η πολιτεία να κάνουν ό,τι μπορούν ώστε να μεταφερθούν με ασφαλή τρόπο σε περιοχές όπου θα μπορούν να ζουν μακριά από εμάς», πρόσθεσε ο Άρτσον.

Οι φόβοι των κατοίκων ενισχύονται και από παλαιότερα περιστατικά στην Καλιφόρνια. Πριν από μερικά χρόνια, κάμερα ασφαλείας είχε καταγράψει κογιότ να επιχειρεί να αρπάξει ένα μικρό παιδί μέρα μεσημέρι στο Γούντλαντ Χιλς, ενώ νωρίτερα φέτος οικογένεια στην Κομητεία Όραντζ έχασε επτά κατσίκες από διαδοχικές επιθέσεις των άγριων ζώων.

Σύμφωνα με το Τμήμα Αλιείας και Άγριας Ζωής της Καλιφόρνιας, στην πολιτεία ζουν περίπου 750.000 άγρια κογιότ. Οι αρχές προωθούν μη θανατηφόρες μεθόδους απομάκρυνσής τους, όπως η απομάκρυνση πηγών τροφής και η χρήση τεχνικών εκφοβισμού. Αντίθετα, στη Γιούτα εφαρμόζεται διαφορετική πολιτική, με την πολιτεία να προσφέρει οικονομική αμοιβή σε κυνηγούς και παγιδευτές για κάθε κογιότ που θανατώνουν.