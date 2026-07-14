Οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσαν ότι έθεσαν στο στόχαστρο «πολλές αποθήκες οπλισμού, ένα κέντρο δορυφορικών επικοινωνιών και κτίριο όπου στεγάζονται αμερικανικές δυνάμεις» στη βάση Αλ Τζουφάιρ στο Μπαχρέιν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους, οι επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη αποτελούν μέρος της δεύτερης φάσης της «επιχείρησης αντιποίνων» που έλαβε χώρα σήμερα.

A steady exchange of fire is reportedly continuing between Iran and the United States tonight, with Bahrain repeatedly targeted by Iranian ballistic missiles.



Meanwhile, U.S. forces continue a renewed military operation against Iranian military infrastructure, with emerging… pic.twitter.com/qtJiHV6h87