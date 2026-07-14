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Οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσαν ότι έθεσαν στο στόχαστρο «πολλές αποθήκες οπλισμού, ένα κέντρο δορυφορικών επικοινωνιών και κτίριο όπου στεγάζονται αμερικανικές δυνάμεις» στη βάση Αλ Τζουφάιρ στο Μπαχρέιν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους, οι επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη αποτελούν μέρος της δεύτερης φάσης της «επιχείρησης αντιποίνων» που έλαβε χώρα σήμερα.

Οι Φρουροί της Επανάστασης πρόσθεσαν ότι η επιχείρηση, με την κωδική ονομασία «Nasr 2», συνεχίζεται.