Οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσαν ότι έθεσαν στο στόχαστρο «πολλές αποθήκες οπλισμού, ένα κέντρο δορυφορικών επικοινωνιών και κτίριο όπου στεγάζονται αμερικανικές δυνάμεις» στη βάση Αλ Τζουφάιρ στο Μπαχρέιν.
🇮🇷🇧🇭🇺🇸 Iranian missiles are striking U.S. bases in Bahrain, with powerful explosions being heard now. pic.twitter.com/tTIq5dMb4W— SilencedSirs◼️ (@SilentlySirs) July 14, 2026
Σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους, οι επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη αποτελούν μέρος της δεύτερης φάσης της «επιχείρησης αντιποίνων» που έλαβε χώρα σήμερα.
A steady exchange of fire is reportedly continuing between Iran and the United States tonight, with Bahrain repeatedly targeted by Iranian ballistic missiles.— GMI (@Global_Mil_Info) July 14, 2026
Meanwhile, U.S. forces continue a renewed military operation against Iranian military infrastructure, with emerging… pic.twitter.com/qtJiHV6h87
Οι Φρουροί της Επανάστασης πρόσθεσαν ότι η επιχείρηση, με την κωδική ονομασία «Nasr 2», συνεχίζεται.