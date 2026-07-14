Ο συγκριτικά νεαρός πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε, εξασφάλισε το χρίσμα του κόμματός του, Νέες Ιδέες (NI), για να διεκδικήσει νέα, την τρίτη κατά σειρά, πλέον εξαετή θητεία στο κορυφαίο αξίωμα του κράτους της Κεντρικής Αμερικής, στις εκλογές του Φεβρουαρίου του 2027, ανακοίνωσε η παράταξη.

Στην εξουσία από το 2019, ο κ. Μπουκέλε ονομάστηκε υποψήφιος το βράδυ της Κυριακής, έπειτα από τις εσωκομματικές εκλογές των Νέων Ιδεών κι αφού εξασφάλισε αμφιλεγόμενες νομοθετικές τροποποιήσεις και την αναθεώρηση άρθρων του Συντάγματος, ώστε να μπορεί να διεκδικήσει τρίτη συνεχόμενη θητεία – κι όσες ακόμη θέλει στο μέλλον.

Ο αρχηγός του κράτους, 44 ετών, απολαμβάνει θεαματικής δημοτικότητας χάρη στον «πόλεμο» εναντίον των συμμοριών που κήρυξε το 2022. Στο πλαίσιο κατάστασης έκτακτης ανάγκης που επέβαλε και ανανεώνεται ανά τακτά διαστήματα, κι έπειτα από δεκάδες χιλιάδες συλλήψεις υπόπτων χωρίς εντάλματα και χωρίς αποδείξεις, ο κ. Μπουκέλε πιστώνεται πως αποδυνάμωσε σε καίριο βαθμό συμμορίες που η κυβέρνησή του, όπως κι αυτή των ΗΠΑ, έχει χαρακτηρίσει «τρομοκρατικές» οργανώσεις.

Η επανεκλογή του διευκολύνθηκε τον Ιούλιο του 2025, όταν το Κογκρέσο, στο οποίο κυριαρχεί η προεδρική παράταξη, κατήργησε το όριο των δύο συνεχόμενων θητειών στην προεδρία. Πέραν της δυνατότητας επανεκλογής για απεριόριστο αριθμό θητειών στην προεδρία, η μεταρρύθμιση επιμήκυνε τη θητεία στα έξι χρόνια από τα πέντε και κατήργησε τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών.

Το 2021, απόφαση του συνταγματικού τμήματος του ανωτάτου δικαστηρίου του Ελ Σαλβαδόρ επέτρεψε την άμεση επανεκλογή του στο αξίωμα, δίνοντας έτσι στον Ναγίμπ Μπουκέλε την ευκαιρία να θέσει υποψηφιότητα για δεύτερη θητεία από το 2024.

Ταυτόχρονα, η δεύτερη θητεία του συντομεύτηκε κατά δύο χρόνια, ώστε να συμπέσουν οι προεδρικές και οι τοπικές εκλογές, κι έτσι θα ολοκληρωθεί το 2027.

Απούσης ισχυρής αντιπολίτευσης, ο δεξιός πρόεδρος προεξοφλείται ήδη πως είναι ο επικρατέστερος υποψήφιος με το ψηφοδέλτιο που θα συμπεριλάβει επίσης τον αντιπρόεδρό του, Φέλιξ Ουγιόα.

Το 2019, ο κ. Μπουκέλε συνέτριψε τον μέχρι τότε κυρίαρχο δικομματισμό στο Ελ Σαλβαδόρ, εξασφαλίζοντας το 53% των ψήφων, χάρη στην υποστήριξη κυρίως των νέων και των ψηφοφόρων που είχαν απαυδήσει από τις παρατάξεις που εναλλάσσονταν στην εξουσία έπειτα από τον εμφύλιο πόλεμο (1980-1992).

Επικριτές του προέδρου καταγγέλλουν πως ρέπει ολοένα περισσότερο στον αυταρχισμό και τονίζουν τον απόλυτο έλεγχό του στο Κογκρέσο, στο δικαστικό σύστημα, στην εισαγγελία και άλλους κρατικούς θεσμούς. Μη κυβερνητικές οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επισημαίνουν εξάλλου τη σειρά καταχρήσεων στο πλαίσιο του «πολέμου» κατά του εγκλήματος, ιδίως τις φυλακίσεις χιλιάδων αθώων και τους εκατοντάδες θανάτους ανθρώπων υπό κράτηση.

Ο γνωστός για το σαρκαστικό στιλ του πολιτικός που για κάποιο διάστημα αποκαλούσε τον εαυτό του «κουλ δικτάτορα» και το μοντέλο του για την αποκατάσταση της δημόσιας τάξης έχουν προσελκύσει την προσοχή αρκετών άλλων κυβερνήσεων της δεξιάς στην αμερικανική ήπειρο.