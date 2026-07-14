Η Κιμ Καρντάσιαν έλαμπε από χαρά, απολαμβάνοντας όμορφες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη λίμνη μαζί με τον σύντροφό της, Λιούις Χάμιλτον, και τα τέσσερα παιδιά της.

Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, η 45χρονη influencer και επιχειρηματίας μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα άλμπουμ φωτογραφιών από την οικογενειακή τους απόδραση για τον εορτασμό της 4ης Ιουλίου.

Σε μία από τις φωτογραφίες, η Κιμ Καρντάσιαν ποζάρει χαμογελαστή δίπλα στον 41χρονο σύντροφό της και στην 8χρονη κόρη της, Σικάγο. Πρόκειται, όπως αναφέρει το People, για την πρώτη κοινή selfie του ζευγαριού με ένα από τα παιδιά της.

Η Κιμ Καρντάσιαν και ο Λιούις Χάμιλτον έχουν ενώσει τα πρόσωπά τους για τη φωτογραφία, ενώ η Σικάγο ακουμπά τρυφερά το κεφάλι της στην άλλη πλευρά της μητέρας της. Η μητέρα τεσσάρων παιδιών δημοσίευσε επίσης στιγμιότυπα με τα υπόλοιπα παιδιά της, τον 7χρονο Ψαλμ, τον 10χρονο Σεντ και τη 13χρονη Νορθ.

«Καλοκαίρια στη λίμνη με τους αγαπημένους μου ανθρώπους ✨🦋», έγραψε η Καρντάσιαν στη λεζάντα της ανάρτησής της.

«Μαζί του νιώθει πάντα ήρεμη»

Τον Ιούνιο, πηγή είχε αναφέρει στο People ότι η Καρντάσιαν και ο Χάμιλτον, οι οποίοι συνδέονται ερωτικά από τον Φεβρουάριο, είναι «ένα πολύ χαλαρό ζευγάρι» και δίνουν την εντύπωση πως «είναι μαζί εδώ και χρόνια». «Όλα μεταξύ τους μοιάζουν πολύ εύκολα και ανάλαφρα», δήλωσε η πηγή. «Το γεγονός ότι γνωρίζονταν ήδη βοηθάει, αλλά παράλληλα ταιριάζουν ως προς τις φιλοδοξίες τους, τους στόχους ζωής και την επιθυμία τους να κρατούν τα πράγματα απλά».

Οι πρώτες φήμες για ειδύλλιο άρχισαν να κυκλοφορούν τον Φεβρουάριο, έπειτα από μερικές κοινές δημόσιες εμφανίσεις τους, ανάμεσά τους και στο Super Bowl LX. Τον Απρίλιο επιβεβαίωσαν τη σχέση τους μέσω Instagram. Έπειτα από αρκετούς μήνες σχέσης, η ίδια πηγή ανέφερε ότι ο διάσημος οδηγός της Formula 1 είναι «πολύ ερωτευμένος» με την Καρντάσιαν και «της λέει συνεχώς πόσο όμορφη είναι, ενώ της δείχνει διαρκώς την προσοχή του». «Είναι πολύ γλυκό», πρόσθεσε η πηγή. «Μετά από ορισμένες από τις προηγούμενες σχέσεις της Κιμ, οι φίλοι της πιστεύουν πως αυτό ακριβώς είχε ανάγκη. Μαζί του νιώθει πάντα ήρεμη».

Η Κιμ Καρντάσιαν έχει αποκτήσει τα τέσσερα παιδιά της με τον πρώην σύζυγό της, Κάνιε Γουέστ.