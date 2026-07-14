Αντιμέτωποι με μία απίστευτη ταλαιπωρία έρχονται καθημερινά οδηγοί στη Λάρισα καθώς στον Παλαιόπυργο αναγκάζονται να περνούν από γέφυρα που είναι ακόμη κατεστραμμένη μετά το χτύπημα του Daniel το 2023.

Όπως επισημαίνει το larissanet.gr οι οδηγοί αναγκάζονται να παίρνουν το ρίσκο και να διέρχονται με τα οχήματά τους πάνω από τη γέφυρα, ενώ άλλοι – κυρίως ταξιδιώτες – μην γνωρίζοντας ότι η σύνδεση μεταξύ των παραλιακών κοινοτήτων έχει διακοπεί, αναγκάζονται, αφού βλέπουν τη διαλυμένη γέφυρα, να κάνουν όπισθεν ολοταχώς, αυτό σημαίνει δεκάδες χιλιόμετρα επιπλέον μέσω της Εθνικής Οδού.

Το βίντεο και τα φωτογραφικά στιγμιότυπα του larissanet.gr αποδεικνύουν την κατάσταση που επικρατεί και αυτό το καλοκαίρι τόσο στη γέφυρα Παλαιόπυργου, όσο και στη γέφυρα στο ύψος της Αλεξανδρινής, της οποίας ένα μεγάλο τμήμα παρασύρθηκε από τα νερά το 2023.