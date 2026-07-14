Ο οίκος Dolce & Gabbana παρουσίασε τη νέα συλλογή Alta Moda στην Ταορμίνα της Σικελίας, όπου το ντεμπούτο της στην πασαρέλα πραγματοποίησε η 16χρονη κόρη της Μόνικα Μπελούτσι και του Βενσάν Κασέλ.

Στην πρώτη σειρά κάθισε η μητέρα της, Μόνικα Μπελούτσι καθώς και η Τζένιφερ Λόπεζ.

Σημειώνεται ότι ο Βενσάν Κασέλ ήταν παντρεμένος με τη Μόνικα Μπελούτσι από το 1999 μέχρι το 2013. To ζευγάρι απέκτησε δύο κόρες, την Ντέβα και τη Λεονί. Οι δύο ηθοποιοί γνωρίστηκαν το 1996 στο πλατό της γαλλικής ταινίας του Gilles Mimouni «L’ Appartement». Το φλογερό ειδύλλιο κράτησε για 4 περίπου χρόνια πριν επισημοποιηθεί η σχέση τους με τα ιερά δεσμά του γάμου, με την κλειστή και λιτή γαμήλια τελετή να λαμβάνει χώρα στο Μονακό.

Η νεαρή περπάτησε στην πασαρέλα του γνωστού ιταλικού οίκου, στο Βοτανικό Πάρκο Radicepura, όπου παρουσιάστηκε η νέα συλλογή. Για την εμφάνισή της επέλεξε μια εντυπωσιακή φλοράλ δημιουργία σε ζωηρές αποχρώσεις, την οποία συνδύασε με λουλούδια στα μαλλιά.