Ώρες αγωνίας έζησε μία οικογένεια Καναδών που έκανε διακοπές στη Σκόπελο, όταν φίδι δάγκωσε το 8χρονο παιδί της.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 12 Ιουλίου, όταν το αγόρι έτρεξε τρομαγμένο και κλαίγοντας προς τους γονείς του, δείχνοντάς τους το χέρι του.

Ο 8χρονος φέρεται να περιέγραψε στους γονείς του ότι τον είχε δαγκώσει φίδι, με την οικογένεια να μεταβαίνει άμεσα στο Κέντρο Υγείας Σκοπέλου για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό δεν έχουν γίνει γνωστές.

Κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στον Βόλο.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα taxydromos.gr, μετά την εξέταση του παιδιού από τους γιατρούς, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, προκειμένου να εισαχθεί στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και να λάβει την απαιτούμενη ιατρική φροντίδα.

Για τη μεταφορά του ειδοποιήθηκε ο Θάλαμος Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος και κινητοποιήθηκε ταχύπλοο σκάφος.

Η επιχείρηση ξεκίνησε αργά το βράδυ από το λιμάνι του Αγνώντα. Τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, το ταχύπλοο «Άγιος Δημήτριος» ανέλαβε τη μεταφορά του παιδιού και των γονέων του στον Βόλο.

Την οικογένεια συνόδευε γιατρός του Κέντρου Υγείας Σκοπέλου, ο οποίος παρέμεινε δίπλα στον 8χρονο καθ’ όλη τη διάρκεια της διακομιδής.

Η επιχείρηση οργανώθηκε άμεσα, χωρίς να χαθεί πολύτιμος χρόνος, ενώ οι γονείς του παιδιού βρίσκονταν σε κατάσταση έντονης ανησυχίας.