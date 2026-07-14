Ο πρίγκιπας Χάρι αποκάλυψε ότι εκφράζει την αγάπη του στα παιδιά του με τον ίδιο τρόπο που το έκανε η μητέρα του, η αείμνηστη πριγκίπισσα Νταϊάνα, όταν εκείνος ήταν μικρός.

Μιλώντας στο podcast του πρώην παίκτη της εθνικής ομάδας ράγκμπι της Αγγλίας, Τζο Μάρλερ, ο δούκας του Σάσεξ, όπως αναφέρει η Daily Mail, εξήγησε ότι στις δύσκολες ημέρες φροντίζει να αγκαλιάζει ακόμη πιο σφιχτά τα παιδιά του.

Prince Harry reveals parenting tip from Princess Diana that he uses for his own kids https://t.co/gJ0DMdv4jd pic.twitter.com/Sp8lpSns6J — Mirror Celeb (@MirrorCeleb) July 14, 2026

«Όταν μια ημέρα είναι δύσκολη, ένα πράγμα που κάνω πάντα είναι να σφίγγω τα παιδιά μου ακόμη περισσότερο στην αγκαλιά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρίγκιπας Χάρι έχει περιγράψει και στο παρελθόν τις θερμές αγκαλιές της Νταϊάνα, λέγοντας ότι συνήθιζε να κρατά εκείνον και τον αδελφό του, πρίγκιπα Γουίλιαμ, «όσο πιο σφιχτά μπορούσε».

Η ιδιωτική οικογενειακή συνάντηση με τον βασιλιά Κάρολο

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου «Joe Marler Will See You Now», ο πρίγκιπας Χάρι μίλησε με θαυμασμό και για τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες. «Η ανθεκτικότητα των παιδιών είναι εκπληκτική και ο τρόπος που βλέπουν τη ζωή είναι απίστευτα αναζωογονητικός», είπε.

Το επεισόδιο ηχογραφήθηκε την Πέμπτη, μία ημέρα πριν από την ιδιωτική συνάντηση της οικογένειάς του με τον βασιλιά Κάρολο. Σύμφωνα με την Daily Mail, ο επτάχρονος Άρτσι και η πεντάχρονη Λίλιμπετ συναντήθηκαν την Παρασκευή με τους βασιλικούς παππούδες τους, για πρώτη φορά από το 2022, κατά τη διάρκεια μιας ιδιωτικής βραδιάς στο Χάιγκροουβ.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο τέλος μιας δύσκολης εβδομάδας για τον Χάρι, καθώς είχε προηγηθεί η ήττα του στη δικαστική διαμάχη που αφορούσε την ιδιωτική του ζωή και την «Daily Mail».

Ο Χάρι μίλησε για τα μαλλιά του, το «Love Island» και όσα τον βοηθούν να διαχειρίζεται τις δυσκολίες

Το podcast του Τζο Μάρλερ έχει τη μορφή μιας χιουμοριστικής συνεδρίας ψυχοθεραπείας και συνδυάζει πιο σοβαρές συζητήσεις με ανάλαφρες ερωτήσεις. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Χάρι αστειεύτηκε για το χρώμα των μαλλιών του, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι «κοκκινομάλλης», αλλά ότι τα μαλλιά του έχουν μια πιο καστανοκόκκινη απόχρωση.

Όταν ρωτήθηκε ποια είναι η αγαπημένη του «ένοχη τηλεοπτική απόλαυση», απάντησε το «Love Island», σπεύδοντας να διευκρινίσει: «Δεν παρακολουθώ το “Love Island”. Απλώς το έχω παρακολουθήσει».

Σε άλλη ερώτηση, κλήθηκε να επιλέξει ποιος διάσημος Χάρι θα ήθελε να είναι για μία ημέρα, ανάμεσα στον Χάρι Στάιλς, τον Χάρι Κέιν και τον Χάρι Πότερ. «Ο Κέιν, αλλά σε ημέρα νίκης», απάντησε γελώντας.

Ο δούκας του Σάσεξ έκανε ακόμη τη δική του πρόβλεψη για την πορεία της Αγγλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο. «Νομίζω ότι θα επιστρέψει στο σπίτι. Δεν θα είναι εύκολο, ποτέ δεν είναι», δήλωσε, αναφερόμενος στο γνωστό σύνθημα των Άγγλων φιλάθλων.

Ο Χάρι μίλησε με χιούμορ και για την καθημερινή του περιποίηση. Όπως είπε, η πρωινή του ρουτίνα είναι απλή, ενώ φροντίζει να περιποιείται τα γένια του κάθε πέντε ή έξι ημέρες, ώστε να δείχνουν τακτοποιημένα. Αναφερόμενος στα μαλλιά του, πρόσθεσε: «Δεν συμβαίνουν και πολλά στο πάνω μέρος. Κουρεύομαι, αλλά κατά τα άλλα προσπαθώ να μη βλέπω τι γίνεται». Η συζήτηση απέκτησε πιο σοβαρό τόνο όταν ο Χάρι ρωτήθηκε πώς διαχειρίζεται τις τραυματικές εμπειρίες.

Ο ίδιος εξήγησε ότι η άσκηση, ο αθλητισμός και η σταθερή καθημερινή ρουτίνα τον βοηθούν να αντιμετωπίζει τις δύσκολες στιγμές. «Η άσκηση, ο αθλητισμός και το να βρίσκεις χρόνο για τον εαυτό σου, ώστε να πας κάπου και να κάνεις κάτι, είναι πολύ σημαντικά. Η επανάληψη βοηθά και είναι καλό να έχεις μια συγκεκριμένη ρουτίνα», ανέφερε.

Ο πρίγκιπας Χάρι αποκάλυψε επίσης ότι του αρέσει ιδιαίτερα η πυγμαχία, καθώς τον βοηθά να εκτονώνει την ένταση. «Η πυγμαχία είναι κάτι ακόμη που απολαμβάνω, επειδή μου επιτρέπει να βγάλω την επιθετικότητα και να ιδρώσω. Για μένα, το σημαντικό είναι πάντα να ιδρώνω», είπε.

Στην αρχή του επεισοδίου, ο Χάρι συστήθηκε χρησιμοποιώντας το πλήρες όνομά του. «Χένρι Τσαρλς Άλμπερτ Ντέιβιντ, δούκας του Σάσεξ», απάντησε, όταν ο παρουσιαστής τον ρώτησε πώς ονομάζεται. Ο συμπαρουσιαστής Τζέικ Μπαρντγουάι σχολίασε ότι το όνομα είναι αρκετά μεγάλο, με τον Χάρι να του απαντά αμέσως: «Εντάξει, Τζέικ», προκαλώντας τα γέλια των παρουσιαστών και του συνεργείου.

Μάλιστα, όταν ο δούκας μπήκε στο στούντιο, οι παρουσιαστές άρχισαν να φωνάζουν ρυθμικά «Δούκα, δούκα, δούκα», δημιουργώντας από την αρχή ένα ιδιαίτερα χαλαρό και χιουμοριστικό κλίμα.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο πρίγκιπας Χάρι μίλησε ανοιχτά για το τραύμα, τη θλίψη, την ταυτότητα και τους τρόπους με τους οποίους αντιμετωπίζει τις πιέσεις της ζωής, χωρίς να λείψουν οι πιο ανάλαφρες και προσωπικές στιγμές.