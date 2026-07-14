Για ποιο λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση υποδέχθηκε αντιπροσωπεία αξιωματούχων του καθεστώτος των Ταλιμπάν στο Βέλγιο στα τέλη του Ιουνίου; Και τι πέτυχε σε αντάλλαγμα; Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγκνους Μπρύνερ θα απαντήσει σήμερα στις ερωτήσεις των ευρωβουλευτών σχετικά με την επίσκεψη αυτή που προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις.

Αυτή η πρωτοφανής συνάντηση ανάμεσα σε αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ταλιμπάν που οργανώθηκε στις 23 Ιουνίου κοντά στις Βρυξέλλες ήταν αφιερωμένη στο θέμα της απέλασης μεταναστών.

Περί τις 20 ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά τους η Σουηδία και το Βέλγιο, επιθυμούν την επιτάχυνση των απελάσεων Αφγανών, κυρίως όσων έχουν καταδικαστεί από τη δικαιοσύνη. Οι αρχές των Ταλιμπάν, οι οποίες δεν αναγνωρίζονται επισήμως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιδιώκουν από την πλευρά τους να ενισχύσουν την παρουσία και το στάτους τους στο εξωτερικό.

Η συνάντηση προκάλεσε θύελλα επικρίσεων από οργανώσεις υπεράσπισης των δικαιωμάτων του ανθρώπου ή ομάδες της αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Οι Ταλιμπάν δεν είναι συνομιλητές σαν τους άλλους», δήλωσε η οικολόγος ευρωβουλευτής Σάσκια Μπρίκμον κάνοντας λόγο για «ένα καθεστώς που καταδυναστεύει συστηματικά τις γυναίκες, επιβάλλει πραγματικό απαρτχάιντ και καταπνίγει κάθε αντίθετη φωνή».

Η κλήση για ακρόαση του Ευρωπαίου Επιτρόπου ανήκει στην Βελγίδα ευρωβουλευτή. Η ακρόαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών το απόγευμα κατά τη διάρκεια της οποίας θέλει «να λάβει απαντήσεις σχετικά με την εξομάλυνση των σχέσεων με τους Ταλιμπάν».

Η Κομισιόν απορρίπτει τις επικρίσεις και επιμένει ότι αυτή η συνάντηση έγινε σε τεχνικό επίπεδο και κατά συνέπεια δεν συμμετείχαν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι των Ταλιμπάν, ενώ ακολούθησε δύο επισκέψεις των Ευρωπαίων στην Καμπούλ.

«Απλώς κάναμε αυτό που περί τα 20 κράτη μέλη μας ζήτησαν να κάνουμε», δήλωσε Ευρωπαίος αξιωματούχος στο AFP.

Ωστόσο, η Κομισιόν είχε συνείδηση του ευαίσθητου χαρακτήρα αυτής της επίσκεψης. Έτσι, την οργάνωσε σε χώρο πολύ κοντά στο κύριο αεροδρόμιο των Βρυξελλών με έναν βασικό στόχο: να κρατηθεί μακριά από τις κάμερες.

Η αντιπροσωπεία των Ταλιμπάν από την πλευρά της έκανε λόγο για «εποικοδομητικές» συνομιλίες με τις Βρυξέλλες και τους εκπροσώπους μιας δεκαπενταριάς κρατών μελών.