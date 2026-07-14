Αύξηση κατά 32% στους πλεονάζοντες θανάτους κατέγραψε η Γερμανία κατά τη διάρκεια του καύσωνα την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου, σε σύγκριση με τον μέσο όρο της αντίστοιχης περιόδου των τελευταίων ετών.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, περίπου 23.900 άνθρωποι πέθαναν την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου. Ο αριθμός αυτός ήταν αυξημένος κατά 7.100 θανάτους σε σχέση με δύο εβδομάδες νωρίτερα, όπως ανέφερε η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία της Γερμανίας, Destatis.

Την ίδια εβδομάδα, ο καύσωνας που έπληξε μεγάλο μέρος της Ευρώπης κορυφώθηκε για τέσσερις ημέρες στη Γερμανία. Σε αρκετές περιοχές καταγράφηκαν ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο να φτάνει τοπικά έως και τους 41,7 βαθμούς Κελσίου.

Η Destatis επισήμανε ότι οι περίοδοι ακραίας ζέστης δημιουργούν «υψηλούς κινδύνους για την υγεία» και μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντική αύξηση του αριθμού των θανάτων.

Τα έτη 2018 και 2019 κατείχαν μέχρι σήμερα το ρεκόρ για τον υψηλότερο αριθμό θανάτων που συνδέονται με την ακραία ζέστη στη Γερμανία. Το 2018 είχαν καταγραφεί περίπου 8.400 θάνατοι και το 2019 περίπου 6.900.

Περισσότεροι από 2.000 επιπλέον θάνατοι στη Γαλλία

Αυξημένη θνησιμότητα καταγράφηκε και στη Γαλλία κατά τη διάρκεια του καύσωνα. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, τουλάχιστον 2.000 επιπλέον θάνατοι σημειώθηκαν μέσα σε μία εβδομάδα, αριθμός που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 29% σε σύγκριση με την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα.

Τα στοιχεία από τη Γερμανία και τη Γαλλία αποτυπώνουν τις σοβαρές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι ακραίες θερμοκρασίες στη δημόσια υγεία, ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους και τους ανθρώπους με υποκείμενα νοσήματα.