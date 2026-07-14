Το δρόμο για τη φυλακή πήρε, μετά την απολογία του, ο 76χρονος ο οποίος συνελήφθη για τη φωτιά στο νοσοκομείο Σισμανόγλειο, τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης.

Ο ηλικιωμένος οδηγήθηκε στο ανακριτικό γραφείο προκειμένου να δώσει εξηγήσεις, κατηγορούμενος για εμπρησμό από πρόθεση και διακεκριμένη φθορά. Ο 76χρονος φέρεται να παραδέχτηκε, όπως και προανακριτικά, ότι ήταν εκείνος που προκάλεσε την πυρκαγιά στον θάλαμο νοσηλείας του στον 1ο όροφο του νοσοκομείου.

«Άφησα το τσιγάρο στο σεντόνι του κρεβατιού και άρπαξε φωτιά», φέρεται να είπε ενώπιον του ανακριτή.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκιση του κατηγορούμενου. Παράλληλα, ο ανακριτής διέταξε τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης για τον 76χρονο.