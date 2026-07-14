Μια ξεχωριστή αναγνώριση από τους Metallica απέσπασε η Πηνελόπη Αναστασοπούλου, καθώς το θρυλικό συγκρότημα μοιράστηκε την ερμηνεία της μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram.
Η ηθοποιός είχε δημοσιεύσει στις 27 Ιουνίου ένα βίντεο στα social media, στο οποίο τραγουδούσε το γνωστό κομμάτι «The Unforgiven II». Η εκτέλεσή της δεν πέρασε απαρατήρητη από τους Metallica, οι οποίοι την ξεχώρισαν ανάμεσα στις συμμετοχές του διεθνούς διαγωνισμού fan covers «#GetTheReLoadOut».
Η συγκεκριμένη διοργάνωση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την επανακυκλοφορία του άλμπουμ «ReLoad» σε remastered έκδοση και κάλεσε θαυμαστές του συγκροτήματος από κάθε γωνιά του κόσμου να παρουσιάσουν τη δική τους εκδοχή σε τραγούδια του δίσκου. Μουσικοί, καλλιτέχνες και performers είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν, δίνοντας τη δική τους προσωπική προσέγγιση στα κομμάτια των Metallica.
Στο story που ανάρτησε το συγκρότημα, το βίντεο της Πηνελόπης Αναστασοπούλου συνοδευόταν από την ένδειξη «Honorable Mention», δηλαδή «Τιμητική μνεία», επιβεβαιώνοντας ότι η ερμηνεία της κατάφερε να ξεχωρίσει. Μάλιστα, αυτή ήταν η τρίτη τιμητική αναφορά που έκαναν οι Metallica μέσα στην ίδια εβδομάδα.