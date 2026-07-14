Μια ξεχωριστή αναγνώριση από τους Metallica απέσπασε η Πηνελόπη Αναστασοπούλου, καθώς το θρυλικό συγκρότημα μοιράστηκε την ερμηνεία της μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram.

Η ηθοποιός είχε δημοσιεύσει στις 27 Ιουνίου ένα βίντεο στα social media, στο οποίο τραγουδούσε το γνωστό κομμάτι «The Unforgiven II». Η εκτέλεσή της δεν πέρασε απαρατήρητη από τους Metallica, οι οποίοι την ξεχώρισαν ανάμεσα στις συμμετοχές του διεθνούς διαγωνισμού fan covers «#GetTheReLoadOut».

@penelope.anastasopoulou I ‘ve always had a deep connection to this song. Now more than ever. So I decided we should give it a go. So here it is. We worked on it with respect and loads of love Special thanks to my partner in everything @fotisbenardo for pouring all his love and talent on the drums as a guest to the band, recorded the whole thing, mixed and mastered it in two days time. Thank you @john_nikolopoulos for being so generous with your time and providing this amazing result in such short notice. I ‘m forever grateful 🙏 @hercbooze welcome aboard my friend, it’s an honour to have you by my side. Love you and admire you to the moon and back 🙌 @spy_das I thank the universe for you every day for making you the monster guitarist that you are and I ‘m more than words can describe, grateful to perform with you every single time. You can watch the whole version of the song on YouTube link in bio #TheUnforgivenII #getthereloadout ♬ πρωτότυπος ήχος – Penelope Anastasopoulou

Η συγκεκριμένη διοργάνωση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την επανακυκλοφορία του άλμπουμ «ReLoad» σε remastered έκδοση και κάλεσε θαυμαστές του συγκροτήματος από κάθε γωνιά του κόσμου να παρουσιάσουν τη δική τους εκδοχή σε τραγούδια του δίσκου. Μουσικοί, καλλιτέχνες και performers είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν, δίνοντας τη δική τους προσωπική προσέγγιση στα κομμάτια των Metallica.

Στο story που ανάρτησε το συγκρότημα, το βίντεο της Πηνελόπης Αναστασοπούλου συνοδευόταν από την ένδειξη «Honorable Mention», δηλαδή «Τιμητική μνεία», επιβεβαιώνοντας ότι η ερμηνεία της κατάφερε να ξεχωρίσει. Μάλιστα, αυτή ήταν η τρίτη τιμητική αναφορά που έκαναν οι Metallica μέσα στην ίδια εβδομάδα.