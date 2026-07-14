Κοντά στην επιστροφή του στο μεξικανικό πρωτάθλημα βρίσκεται ο Χόρχε Σάντσες, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας «am.com.mx», ο ΠΑΟΚ έχει δώσει τα χέρια με την Άτλας για την παραχώρηση του διεθνούς δεξιού μπακ.

Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι η συμφωνία μεταξύ των δύο συλλόγων έχει ολοκληρωθεί και απομένουν μόνο οι τελευταίες διαδικασίες, ώστε η μεταγραφή να επισημοποιηθεί μέσα στις επόμενες ώρες.

Ο 28χρονος ακραίος αμυντικός μετακόμισε στην Τούμπα τον περασμένο Φεβρουάριο από την Κρουζ Αζούλ έναντι περίπου 2,5 εκατ. ευρώ, υπογράφοντας συμβόλαιο διάρκειας τριάμισι ετών. Ωστόσο, δεν κατάφερε να καθιερωθεί στο βασικό σχήμα του «Δικεφάλου του Βορρά».

Στο διάστημα της παρουσίας του στον ΠΑΟΚ αγωνίστηκε σε 11 αναμετρήσεις, μοιράζοντας μία ασίστ, με όλα πλέον να δείχνουν ότι θα συνεχίσει την καριέρα του στην Άτλας, επιστρέφοντας στη χώρα του.