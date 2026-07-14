Το μέλλον του Ορμπελίν Πινέδα εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων στο Μεξικό, με την ΑΕΚ και τη Μοντερέι να παραμένουν οι δύο βασικοί «παίκτες» στην υπόθεση του διεθνούς μέσου.

Ο έγκυρος δημοσιογράφος Σέζαρ Λουίς Μέρλο, ο οποίος παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, επανήλθε με νέα τοποθέτηση μέσω βίντεο που δημοσίευσε τα ξημερώματα της Τρίτης, αναφερόμενος στις τελευταίες πληροφορίες γύρω από την υπόθεση.

Ενώ πριν από λίγες ημέρες είχε εκτιμήσει πως το πιο πιθανό σενάριο ήταν η παραμονή του Πινέδα στην ΑΕΚ με νέο συμβόλαιο, αυτή τη φορά εμφανίστηκε πιο επιφυλακτικός, υποστηρίζοντας ότι οι πιθανότητες έχουν πλέον διαμορφωθεί στο 50-50 ανάμεσα στην ανανέωση της συνεργασίας με την Ένωση και τη μεταγραφή του στη Μοντερέι.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις επόμενες ημέρες να θεωρούνται καθοριστικές για το μέλλον του Μεξικανού άσου. «Ρώτησα σήμερα πώς έχει το θέμα. Μου λένε 50-50. Οι πιθανότητες είναι 50% ο Ορμπελίν να δεχθεί να ανανεώσει στην ΑΕΚ όπου έχει ένα χρόνο ακόμα στο συμβόλαιο και 50% να τον αγοράσει η Μοντερέι για να έρθει στο Μεξικό υπό τις οδηγίες του Ματίας Αλμέιδα», υποστήριξε ο Μέρλο για τον Πινέδα, το συμβόλαιο του οποίου με την ΑΕΚ έχει ισχύ ως το καλοκαίρι του 2027, με τη ρήτρα για τις ομάδες του Μεξικού να ανέρχεται στα 8 εκατ. ευρώ.