Η Χώρα της Σερίφου είναι ένας οικισμός πραγματικό «κόσμημα» για τις Κυκλάδες, κερδίζοντας τις εντυπώσεις με την ανεπιτήδευτη γοητεία και την κυκλαδίτικη αύρα της. Κάτι που αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι οι περισσότεροι την κατατάσσουν ανάμεσα στις πιο όμορφες και χαρακτηριστικές, όχι μόνο των Κυκλάδων, αλλά και του Αιγαίου γενικότερα.

Νωχελικά απλωμένη σε δύο πλαγιές ενός λόφου σε υψόμετρο 200 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας, η Χώρα του νησιού αποτελεί μια πάλλευκη, αστραφτερή νότα στο άγονο και άγριο τοπίο ολόγυρά της, που στην κυριολεξία συναρπάζει. Αμφιθεατρικά χτισμένη στο βραχώδες ύψωμα του όρμου του Λιβαδιού, αποτελεί πρότυπο μεσαιωνικού οχυρωμένου οικισμού, ενώ στο εσωτερικό της κρύβει αμέτρητες εκπλήξεις για τον επισκέπτη που έχει όλη τη διάθεση να την ανακαλύψει εκ των έσω. Δαιδαλώδη γραφικά σοκάκια, πάλλευκα κτίρια παραδοσιακής κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής, γραφικές πλατείες και γουστόζικα μαγαζιά συνθέτουν τη σύγχρονη εικόνα της.

Η Χώρα της Σερίφου είναι χωρισμένη σε δύο συνοικίες, την Άνω και την Κάτω Χώρα, με τους ανοιχτούς δημόσιους χώρους να συναντώνται σπάνια, λόγω της «σφιχτής» δόμησης των κτιρίων της. Έτσι, στην Άνω Χώρα σημείο αναφοράς αποτελεί η Πάνω Πιάτσα (πλατεία του Δημαρχείου), με σήμα κατατεθέν της το κτίριο του Δημαρχείου που χρονολογείται από το 1908 και το ναό του Αγίου Αθανασίου. Στην Άνω Χώρα συναντάται, επίσης, και η πλατεία των Μύλων με τους τρεις χαρακτηριστικούς, αναπαλαιωμένους παραδοσιακούς ανεμόμυλους να πρωταγωνιστούν σε όλες τις φωτογραφίες της.

Στην Κάτω Χώρα μπορεί να παρατηρήσει κανείς την εκκλησία της Ευαγγελίστριας στην κεντρική πλατεία και να επισκεφτεί το Λαογραφικό Μουσείο και το Αρχαιολογικό Μουσείο της Σερίφου. Στην κορυφή της Χώρας δεσπόζει το Κάστρο της Σερίφου, που δημιουργήθηκε προκειμένου να προστατευτούν οι κάτοικοι από τις επιθέσεις των πειρατών. Στο ψηλότερο σημείο του συναντάται ο ναός του Αγίου Κωνσταντίνου, με την απρόσκοπτη θέα, που φτάνει μέχρι την Κίμωλο και τη Σύρο, να κόβει την ανάσα.

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