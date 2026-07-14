Στην Αντίπαρο απολαμβάνει τις βουτιές της η Ιωάννα Παλιοσπύρου η οποία επισκέφτηκε το νησί αφού πρώτα πήγε στη συναυλία του Κάνιε Γουέστ στην Αλβανία και μετά επισκέφτηκε το χωριό της για να δει την οικογένειά της.

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου δημοσίευσε μία σειρά από φωτογραφίες της από την παραλία αλλά και από το φαγητό το οποίο απόλαυσε στο νησί.

«Πολυτέλεια δεν είναι τα ακριβά αντικείμενα. Είναι να νιώθεις ξανά ελεύθερος μέσα στο σώμα και στην ψυχή σου» επεσήμανε στη λεζάντα της ανάρτησής της ενώ παράλληλα ρώτησε τους ακόλουθούς της: «Ποιο μέρος σε κάνει να νιώθεις πραγματικά ελεύθερος;».

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου απάντησε σε ερωτήσεις που δέχθηκε για τη συναυλία του Κάνιε Γουέστ που παρακολούθησε με τον αδερφό της στην Αλβανία και επεσήμανε ότι ο λόγος για τον οποίο ήθελε να πάει ήταν η σκηνή ως υδρόγειος σφαίρα.

«Δεν είμαι fan του Kanye αλλά το show είναι μοναδικό. Όταν είδα την υδρόγειο σε άλλα βίντεο έπαθα πλάκα» ανέφερε χαρακτηριστικά.