Η υπόθεση του Φρανσίσκο Ορτέγα φαίνεται πως επιστρέφει στο προσκήνιο, καθώς η Ρίβερ Πλέιτ έχει ανανεώσει το ενδιαφέρον της για τον Αργεντινό αριστερό μπακ του Ολυμπιακού.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αργεντινή, οι άνθρωποι της Ρίβερ έχουν ξεκινήσει νέες επαφές με τους «ερυθρόλευκους», επιδιώκοντας να φέρουν τον 26χρονο διεθνή πίσω στην πατρίδα του.

Το ενδιαφέρον της ομάδας του Μπουένος Άιρες δεν είναι καινούργιο. Το καλοκαίρι του 2025 είχε επιχειρήσει ξανά να αποκτήσει τον Ορτέγα, ωστόσο τότε ο Ολυμπιακός είχε απορρίψει την προσέγγιση, κοστολογώντας τον ποδοσφαιριστή περίπου στα 7 εκατ. ευρώ.

Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό το οικονομικό ύψος της νέας πρότασης που φέρεται να ετοιμάζει η Ρίβερ Πλέιτ. Ωστόσο, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι, εφόσον κατατεθεί μια πρόταση που θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Ολυμπιακού, οι Πειραιώτες δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να παραχωρήσουν τον διεθνή αριστερό μπακ.