Η Ριάνα βρέθηκε στο στόχαστρο ορισμένων θαυμαστών της, οι οποίοι σχολίασαν αρνητικά την εμφάνισή της στη σκηνή, χαρακτηρίζοντας την ερμηνεία της «νωχελική» και χωρίς την ενέργεια που είχαν συνηθίσει από εκείνη, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Η 38χρονη σταρ έκανε μια απρόσμενη εμφάνιση στη συναυλία του Jay-Z, το βράδυ της Κυριακής, στο Yankee Stadium της Νέας Υόρκης. Οι δυο τους ερμήνευσαν τη μεγάλη επιτυχία τους «Run This Town», που κυκλοφόρησε το 2009 και είχε τιμηθεί με Grammy.

Rihanna trolled over 'lazy' performance as she returns to stage with Jay-Z for first time in THREE years https://t.co/5p5FpboErj — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 14, 2026

Στη συνέχεια, η Ριάνα τραγούδησε και το προσωπικό της hit του 2015, «B**** Better Have My Money», ενθουσιάζοντας το κοινό με την επιστροφή της. Η συγκεκριμένη εμφάνιση ήταν η πρώτη δημόσια παρουσία της στη σκηνή μετά το halftime show του Super Bowl LVII το 2023.

Ο Jay-Z πραγματοποίησε τρεις συναυλίες στο Yankee Stadium, θέλοντας να γιορτάσει σημαντικούς σταθμούς της καριέρας του, μεταξύ των οποίων και τα 30 χρόνια από την κυκλοφορία του πρώτου του άλμπουμ, «Reasonable Doubt».

Στην τελευταία συναυλία της σειράς, ο 56χρονος ράπερ επιφύλαξε αρκετές εκπλήξεις, μετατρέποντας τη βραδιά σε ένα μουσικό γεγονός γεμάτο διάσημες παρουσίες. Ανάμεσα στους καλεσμένους του ήταν η σύζυγός του, Beyoncé, αλλά και η Ριάνα.

Παρά τη συνύπαρξη τόσων μεγάλων ονομάτων στη σκηνή, αρκετοί θεατές εξέφρασαν την απογοήτευσή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ορισμένοι σχολίασαν αρνητικά την απόδοση της Ριάνα, ενώ άλλοι διαμαρτυρήθηκαν για την καθυστέρηση περίπου τριών ωρών μέχρι να ξεκινήσει η συναυλία.

Τρεις ώρες αναμονής και χάος έξω από το στάδιο πριν από την εμφάνιση της Ριάνα

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το live άρχισε μετά τα μεσάνυχτα εξαιτίας σοβαρού προβλήματος ασφαλείας. Μεγάλος αριθμός ατόμων χωρίς εισιτήριο φέρεται να επιχείρησε να εισέλθει στον χώρο, με αποτέλεσμα οι υπεύθυνοι να κλείσουν προσωρινά τις εισόδους του σταδίου. Ο Jay-Z ζήτησε συγγνώμη από το κοινό όταν τελικά ανέβηκε στη σκηνή. «Εκτιμώ την υπομονή σας. Θα περάσουμε όμορφα», είπε αρχικά, πριν εξηγήσει τι είχε συμβεί. «Υπήρχαν περίπου 10.000 άνθρωποι έξω και έκλεισαν όλες τις πόρτες, επειδή προσπάθησαν να μπουν μαζικά. Δεν ήθελα να ξεκινήσει η μουσική και να κινδυνεύσει κάποιος να ποδοπατηθεί. Λυπάμαι πραγματικά για την ταλαιπωρία», ανέφερε.

Η Ριάνα εμφανίστηκε στη σκηνή περίπου δύο ώρες μετά τα μεσάνυχτα. Μετά την ολοκλήρωση της εμφάνισής της, πήγε στο κοινό, όπου συνάντησε τον σύντροφό της, A$AP Rocky. Οι δυο τους παρακολούθησαν μαζί την υπόλοιπη συναυλία και γιόρτασαν την επιστροφή της στη σκηνή.

Η Ριάνα, η οποία κυκλοφόρησε το τελευταίο της άλμπουμ «Anti» το 2016, έχει επικεντρωθεί τα τελευταία χρόνια στην οικογένειά της και στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, οι οποίες την έχουν καταστήσει δισεκατομμυριούχο.

Εκτός από τη Beyoncé και τη Ριάνα, στο πλευρό του Jay-Z εμφανίστηκαν μεταξύ άλλων οι Pharrell Williams, Usher, Teyana Taylor, Jermaine Dupri, The-Dream, Clipse, Jeezy, Fat Joe και Jadakiss.

Διχασμένοι οι θαυμαστές για την επιστροφή της Ριάνα στη σκηνή

Οι αντιδράσεις για την εμφάνιση της Ριάνα ήταν μοιρασμένες. Αρκετοί θαυμαστές επαίνεσαν τη χημεία της με τον Jay-Z και την παρουσία τους στη σκηνή, ωστόσο άλλοι ήταν πολύ πιο αυστηροί. Κάποιος χαρακτήρισε τη συναυλία «ένα χάος», ενώ άλλος σχολίασε ότι η τραγουδίστρια «σταματά κυριολεκτικά να τραγουδά στη μέση του κομματιού». Ορισμένοι υποστήριξαν ότι έδειχνε «πολύ κουρασμένη», ενώ άλλοι τη χαρακτήρισαν «τεμπέλα performer», επειδή, όπως έγραψαν, δεν τραγουδούσε όλους τους στίχους.

Η ίδια η Ριάνα παραδέχθηκε πάντως ότι είχε χάσει κάπως τη φόρμα της, καθώς είχε περάσει μεγάλο διάστημα από την τελευταία ζωντανή εμφάνισή της.

Ανάμεσα στα δύο τραγούδια, είπε στο κοινό: «Ξέρετε ότι είμαι λίγο σκουριασμένη, έτσι; Έχει περάσει καιρός. Είστε μαζί μου;».

Ένας θαυμαστής δημιούργησε επίσης ένα βίντεο στο οποίο συνέκρινε την ερμηνεία της στο ίδιο τραγούδι με διαφορά άνω των δέκα ετών, προκαλώντας νέα συζήτηση για το πόσο έχει αλλάξει η σκηνική της παρουσία. «Ναι, είναι σκουριασμένη ως performer. Έχει τελειοποιήσει τον ρόλο της CEO, αλλά εμείς θέλουμε πίσω την Bad Gal Riri», έγραψε ένας χρήστης. Άλλος σχολίασε πιο σκληρά ότι «ήρθε η ώρα να σταματήσει τις εμφανίσεις και να επικεντρωθεί στις επιχειρήσεις της».

Υπήρξαν, πάντως, και πιο ήπιες αντιδράσεις. Κάποιος έγραψε ότι η Ριάνα χρειάζεται να επιστρέψει σε στούντιο χορού και να δουλέψει με καθηγητή φωνητικής, ώστε να προετοιμαστεί καλύτερα για τις επόμενες εμφανίσεις της. «Δεν είχε ενέργεια, αλλά είναι κατανοητό», σχολίασε ένας ακόμη θαυμαστής.