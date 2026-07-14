Δύο πρόσωπα που δεν έχουν μέχρι στιγμής ταυτοποιηθεί περιγράφει η νέα δικογραφία του «ελληνικού FBI» για την τραγωδία της Marfin, την ώρα που οι δύο άνδρες συλληφθέντες ετοιμάζονται σήμερα να βρεθούν ενώπιον του ανακριτή.

Όπως αναφέρεται στη δικογραφία, πρόκειται για τα δύο άτομα που πέταξαν τις δολοφονικές βόμβες μολότοφ μέσα στο υποκατάστημα της τράπεζας στην οδό Σταδίου. Και για αυτούς γίνεται προσπάθεια ταυτοποίησής τους μέσω της ανάλυσης του διαθέσιμου ψηφιακού υλικού (βίντεο και φωτογραφίες), με τη νέα τεχνολογία AI που διαθέτει πλέον η ΕΛΑΣ. Κάπως έτσι άλλωστε, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση ενός νέου αρχείου με περίπου 200 φωτογραφίες που έφτασε στα χέρια των διωκτικών αρχών πριν από λίγα χρόνια, έγινε και η ταυτοποίηση των τριών συλληφθέντων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα δικογραφία του «ελληνικού FBI» αποδίδει ρόλο συντονιστή ή επιχειρησιακού καθοδηγητή της ομάδας που πραγματοποίησε τη δολοφονική επίθεση με βόμβες μολότοφ στο υποκατάστημα της Marfin στην οδό Σταδίου στις 5 Μαΐου 2010. Το διαβιβαστικό του «ελληνικού FBI» αποδίδει αυτόν τον ρόλο στον 42χρονο που συνελήφθη στην Κυψέλη. Για το συγκεκριμένο άτομο, οι διωκτικές αρχές εκτιμούν ότι λειτούργησε ως το πρόσωπο που έδωσε τις οδηγίες για την επίθεση στην τράπεζα, την οποία χαρακτηρίζουν προσχεδιασμένη.

Σε ό,τι αφορά τον έτερο 42χρονο που συνελήφθη και κατηγορείται για τη δολοφονική επίθεση, αποδίδεται ο ρόλος του ατόμου που με βαριοπούλα έσπασε την τζαμαρία του τραπεζικού υποκαταστήματος κι από εκεί έπεσαν μέσα οι βόμβες μολότοφ που προκάλεσαν την πυρκαγιά. Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, ο άνδρας αυτός που συνελήφθη στα Άνω Λιόσια φέρεται να έχει προκαλέσει παρόμοιες ζημιές και σε άλλο ένα τραπεζικό υποκατάστημα.

Οι δύο 42χρονοι, σύμφωνα με την υπεράσπιση τους, αμφισβητούν την αξιοπιστία της δικογραφίας. «Δεν υπάρχει ταυτοποίηση των προσώπων που κατηγορούνται σε αυτή την υπόθεση, με τα πρόσωπα που υπάρχουν στις φωτογραφίες», ανέφερε ο συνήγορος ενός εκ των δύο κατηγορουμένων Θανάσης Καμπαγιάννης.

Αμφισβητούν επίσης την αξιοπιστία του ανώνυμου email που φαίνεται να έδωσε συγκεκριμένη κατεύθυνση στην έρευνα των Αρχών. Η υπεράσπιση των κατηγορουμένων τονίζει ότι πρέπει να διενεργηθεί έρευνα ώστε να εντοπιστεί ο αποστολέας του ηλεκτρονικού μηνύματος, για να κληθεί να καταθέσει στην Ανάκριση.

Τέλος, σε ό,τι αφορά την 46χρονη που συνελήφθη ξημερώματα της Δευτέρας στη Μεγάλη Βρετανία, φέρεται να προκύπτει σύνδεση της με την ομάδα που πραγματοποίησε τη δολοφονική επίθεση, χωρίς όμως να της αποδίδεται κάποιος ξεκάθαρος εκτελεστικός ρόλος.

Να σημειωθεί, τέλος, ότι δικαστικό συμβούλιο της Μεγάλης Βρετανίας σήμερα θα εξετάσει σε πρώτη φάση το αίτημα έκδοσής της στη χώρα μας, μετά τη σύλληψή της τα ξημερώματα της Δευτέρας.