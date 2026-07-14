Ενώπιον της ανακρίτριας οδηγήθηκαν οι τρεις συλληφθέντες για τη φονική εμπρηστική επίθεση στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα, στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια Νέστορα.

Οι κατηγορούμενοι, μία 26χρονη και δύο άνδρες ηλικίας 29 και 24 ετών, έφτασαν στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, προκειμένου να απολογηθούν για τις βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.

Έξω από τα δικαστήρια συγκεντρώθηκαν άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στους κατηγορουμένους. Στο σημείο αναπτύχθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για την αποτροπή επεισοδίων.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν

Σε βάρος των τριών έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρησμό και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, στις οποίες περιλαμβάνεται και η κατοχή εκρηκτικών υλών.

Οι ίδιες κατηγορίες αποδίδονται και στους τρεις. Η δίωξη ασκήθηκε «in rem», δηλαδή αφορά τις αξιόποινες πράξεις που διερευνώνται και δεν είχε αρχικά προσωποποιηθεί, με την εξατομίκευση των ευθυνών να αναμένεται κατά την ανακριτική διαδικασία.

Οι ρόλοι που φέρεται να είχαν

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 29χρονος και η 26χρονη φέρονται να τοποθέτησαν τον αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό στην είσοδο της πολυκατοικίας.

Ο 24χρονος κατηγορείται ότι παραχώρησε το διαμέρισμά του, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως «ορμητήριο» και καταφύγιο πριν και μετά την επίθεση. Το συγκεκριμένο ακίνητο βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα.

Η Αντιτρομοκρατική εξετάζει παράλληλα το κινητό τηλέφωνο του 29χρονου, το οποίο φέρεται να πέταξε από παράθυρο κατά την επιχείρηση σύλληψής του, σε μια προσπάθεια να διαπιστωθεί εάν περιέχει στοιχεία για την υπόθεση ή για άλλα πρόσωπα που ενδεχομένως εμπλέκονται.

Η επίθεση που κόστισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα

Η εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα.

Από την εμπρηστική επίθεση έχασε τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια Νέστορα, ενώ τραυματίστηκαν μέλη της οικογένειας και ένοικοι της πολυκατοικίας. Την ίδια νύχτα είχαν σημειωθεί ακόμη δύο εμπρηστικές επιθέσεις σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.

Η ανακριτική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους αναμένεται να αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική μεταχείριση των τριών. Οι κατηγορούμενοι τεκμαίρονται αθώοι μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.