Τραγωδία στο κέντρο της Λαμίας, καθώς μια 80χρονη γυναίκα κατέρρευσε την ώρα που περπατούσε και δυστυχώς παρά τις προσπάθειες πολλών ανθρώπων δεν επανήλθε.

Του ανταποκριτή μας στη Στερεά Ελλάδα στο lamiareport

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 12:30’ το μεσημέρι της Τρίτης (14/7/26) στη συμβολή των οδών Χατζοπούλου και Βύρωνος.

Σύμφωνα με όσα είπαν στο LamiaReport αυτόπτες μάρτυρες, η άτυχη γυναίκα αισθάνθηκε αδιαθεσία και η ανιψιά της πήγε να ζητήσει νερό από καφετέρια. Μέχρι να της πάει το νερό είχε σωριαστεί στο πεζοδρόμιο.

Πολύ γρήγορα επίσης δύο ασθενοφόρα με απινιδωτή, έφτασαν κοντά στην ηλικιωμένη και συνέχισαν τις προσπάθειες να την επαναφέρουν.

Δυστυχώς παρά τις επίμονες προσπάθειες και των διασωστών η άτυχη γυναίκα δεν επανήρθε και στο Νοσοκομείο Λαμίας διαπιστώθηκε ο θάνατός της που το πιθανότερο προήλθε από ανακοπή.