Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πραγματοποίησε εκτεταμένες έρευνες στην Αττική και την Καστοριά στο πλαίσιο συνεχιζόμενης έρευνας για υπόθεση φερόμενης απάτης τύπου «καρουζέλ» στον ΦΠΑ, που συνδέεται με το εμπόριο μικρών ηλεκτρονικών ειδών και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η έρευνα, η οποία ξεκίνησε πριν από περίπου έναν χρόνο, έχει αποκαλύψει μέχρι στιγμής ένα σύνθετο δίκτυο εταιρειών που φέρονται να είχαν συσταθεί στη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Τσεχία και την Ελλάδα, με σκοπό τη διακίνηση μικρών ηλεκτρονικών προϊόντων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πώς φέρεται να λειτουργούσε το κύκλωμα

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, το επίκεντρο της υπόθεσης είναι ένα φερόμενο κύκλωμα απάτης τύπου «καρουζέλ» στον ΦΠΑ, το οποίο εκμεταλλεύεται την απαλλαγή από τον φόρο που ισχύει στις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με βάση τα ευρήματα, κατά το διάστημα 2021-2025, οι ύποπτοι φέρονται να χρησιμοποίησαν αλυσίδα από τις λεγόμενες «εξαφανισμένες εταιρείες» (missing traders), δηλαδή εταιρείες που δημιουργούνται με σκοπό την αποφυγή των υποχρεώσεων καταβολής ΦΠΑ. Μέσω αυτών διακινούνταν ηλεκτρονικά προϊόντα στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ, χωρίς να καταβάλλεται ο αναλογών ΦΠΑ ή με στόχο την παράνομη επιστροφή φόρου που ουδέποτε είχε πληρωθεί.

Η έρευνα εκτιμά ότι το συγκεκριμένο σχήμα προκάλεσε ζημία τουλάχιστον 46,9 εκατ. ευρώ στους προϋπολογισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας από μη καταβληθέντα ποσά ΦΠΑ. Παράλληλα, οι ερευνητές εντόπισαν ενδείξεις ότι επιπλέον 24,2 εκατ. ευρώ σε ΦΠΑ είτε δεν καταβλήθηκαν είτε δηλώθηκαν με ανακριβή τρόπο.

Οι έρευνες σε εταιρείες και κατοικίες

Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν στις έδρες εταιρειών που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Aρχών, καθώς και στις κατοικίες των διαχειριστών τους.

Τις επιχειρήσεις πραγματοποίησε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, η οποία διεξάγει και την ποινική έρευνα, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες εγγράφων, λογιστικών στοιχείων και ψηφιακών πειστηρίων, καθώς και 99.000 ευρώ σε μετρητά και τρία πολυτελή αυτοκίνητα.

Δεσμεύτηκαν κρυπτονομίσματα, ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και δεκάδες ακίνητα

Η έρευνα οδήγησε επίσης στη δέσμευση κρυπτονομισμάτων αξίας περίπου 900.000 ευρώ, καθώς και άλλων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων συνολικής αξίας περίπου 4,5 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, πρόκειται για τη μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ σε εθνικό επίπεδο. Τα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία εντοπίστηκαν και δεσμεύτηκαν μέσω προηγμένων μεθόδων ψηφιακής εγκληματολογικής ανάλυσης και εξειδικευμένων ερευνών, οι οποίες επέτρεψαν την υπέρβαση σύνθετων ψηφιακών εμποδίων.

Παράλληλα, εκδόθηκαν διατάξεις δέσμευσης για 88 ακίνητα, συνολικής εκτιμώμενης αξίας που υπερβαίνει τα 4,5 εκατ. ευρώ, καθώς και για πολλούς τραπεζικούς λογαριασμούς.

Στον εντοπισμό και τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών που βρίσκονται σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνέδραμε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Οι εμπλεκόμενοι τεκμαίρονται αθώοι μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης από τα αρμόδια ελληνικά δικαστήρια.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι η ανεξάρτητη εισαγγελική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι αρμόδια για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την παραπομπή στη Δικαιοσύνη εγκλημάτων που πλήττουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ.