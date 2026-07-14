Το πρώτο οργανωμένο πανελλαδικό δίκτυο σύγχρονων κτηνιατρικών κλινικών στην Ελλάδα δημιούργησε το επενδυτικό ταμείο SMERemediumCap (SMERC), επενδύοντας συνολικά 22 εκατ. ευρώ στον Όμιλο Πλακεντία.

Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες ιδιωτικές επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στον ελληνικό κτηνιατρικό κλάδο, με στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου που συνδυάζει επιστημονική εξειδίκευση, σύγχρονες υποδομές, τεχνολογία αιχμής και κοινά πρότυπα ποιότητας.

«Εξοντωτικός» ο ΦΠΑ 24% στις κτηνιατρικές υπηρεσίες

Κατά την παρουσίαση του Ομίλου Πλακεντία, ο πρόεδρος του SMERC, Νίκος Καραμούζης, έθεσε στο επίκεντρο δύο σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι κηδεμόνες ζώων συντροφιάς: την περιορισμένη ασφαλιστική κάλυψη και τον υψηλό συντελεστή ΦΠΑ που εφαρμόζεται στις κτηνιατρικές υπηρεσίες.

Ο κ. Καραμούζης χαρακτήρισε εξοντωτικό το ποσοστό 24%, επισημαίνοντας ότι επιβαρύνει σημαντικά τους κηδεμόνες κατοικιδίων και δυσχεραίνει την πρόσβασή τους σε αναγκαίες υπηρεσίες περίθαλψης.

Όπως υποστήριξε, το συγκεκριμένο φορολογικό καθεστώς αποτελεί κατάλοιπο της περιόδου της τρόικας και αντιμετωπίζει ουσιαστικά τις κτηνιατρικές υπηρεσίες σαν να πρόκειται για είδος πολυτελείας και όχι για υπηρεσίες υγείας και φροντίδας. Ζήτησε, μάλιστα, την επανεξέταση του συντελεστή και τη μείωσή του ακόμη και στο μηδέν, όπως συμβαίνει με τις αντίστοιχες υπηρεσίες υγείας για τους ανθρώπους.

Παράλληλα, σημείωσε ότι στην Ελλάδα εκτιμάται πως υπάρχουν περίπου 3 εκατομμύρια ζώα συντροφιάς, ενώ σε αρκετές χώρες ο αριθμός τους υπερβαίνει ακόμη και τον πληθυσμό των παιδιών ηλικίας έως 14 ετών.

Νίκος Καραμούζης

Το μεγαλύτερο οργανωμένο δίκτυο κτηνιατρικών κλινικών στα Βαλκάνια

Ο Όμιλος Πλακεντία αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο οργανωμένο δίκτυο κτηνιατρικών κλινικών στα Βαλκάνια, διαθέτοντας εννέα μονάδες σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Βόλο και Κυκλάδες, καθώς και ένα μεγάλο εργαστήριο διαγνωστικών εξετάσεων. Οι κλινικές λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα και 365 ημέρες τον χρόνο, διαθέτοντας συνολική δυναμικότητα 200 κλινών νοσηλείας.

Στο δίκτυο απασχολούνται 130 έμπειροι κτηνίατροι, ενώ οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν:

10 χειρουργικές αίθουσες

Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας

αξονικούς και μαγνητικούς τομογράφους

σύγχρονους υπερηχοτομογράφους

προηγμένους εργαστηριακούς αναλυτές

Μέσα από τις υποδομές και το επιστημονικό δυναμικό του, ο Όμιλος προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο περίθαλψης για ζώα συντροφιάς, καλύπτοντας όλο το φάσμα της διάγνωσης, της χειρουργικής αποκατάστασης, της θεραπείας και της νοσηλείας.

Παράλληλα, λειτουργεί σε στενή συνεργασία και συμπληρωματικά προς τους κτηνιάτρους πρώτης γνώμης, με στόχο την ολοκληρωμένη φροντίδα κάθε περιστατικού και την υποστήριξη τόσο των ζώων όσο και των κηδεμόνων τους.

Εξαγορές και δημιουργία νέων μονάδων

Η επένδυση ξεκίνησε από την κλινική Πλακεντία, τη μεγαλύτερη και πλέον σύγχρονη κτηνιατρική κλινική της χώρας, και επεκτάθηκε με την ένταξη επιλεγμένων κτηνιατρικών μονάδων από ολόκληρη την Ελλάδα.

Στο δίκτυο εντάχθηκαν μέσω εξαγορών οι μονάδες Αττικό, Κυκλάδες, Βόλος και Vet in Progress, ενώ δημιουργήθηκαν νέες κλινικές στη Θεσσαλονίκη και στον Άλιμο.

Οι μονάδες αναβαθμίστηκαν σε επίπεδο κτηριακών εγκαταστάσεων, τεχνολογικού εξοπλισμού και στελέχωσης και ενοποιήθηκαν κάτω από κοινές δομές, λειτουργικές διαδικασίες, εταιρική ταυτότητα και πρότυπα ποιότητας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης στην προσέλκυση εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού και στον επαναπατρισμό Ελλήνων κτηνιάτρων που είχαν διακριθεί επαγγελματικά στο εξωτερικό.

Αντιμετώπιση σύνθετων περιστατικών στην Ελλάδα

Σημαντικό μέρος της επένδυσης κατευθύνθηκε στη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων και στην πλήρη κτηριακή και τεχνολογική αναβάθμιση των υφιστάμενων μονάδων.

Οι κλινικές διαθέτουν πλέον υποδομές αντίστοιχες κορυφαίων ευρωπαϊκών κτηνιατρικών νοσοκομείων, με προηγμένο διαγνωστικό εξοπλισμό, εξειδικευμένες χειρουργικές αίθουσες, οργανωμένες Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας και σύγχρονα συστήματα ασφάλειας.

Το δίκτυο μπορεί, έτσι, να διαχειρίζεται σύνθετα περιστατικά, τα οποία μέχρι πρόσφατα δεν ήταν δυνατόν να αντιμετωπιστούν στην Ελλάδα, περιορίζοντας την ανάγκη μεταφοράς ζώων συντροφιάς στο εξωτερικό.

Προτεραιότητα του Ομίλου αποτελεί η ολοκληρωμένη φροντίδα και θεραπεία των ζώων συντροφιάς, με στόχο την ασφαλή και υγιή επιστροφή τους στους κηδεμόνες τους.

Επένδυση στην εκπαίδευση των νέων κτηνιάτρων

Το SMERC επενδύει παράλληλα στο μέλλον του κλάδου μέσα από συνεργασίες με διεθνείς οργανισμούς, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και ελληνικά πανεπιστήμια.

Μέσω των συνεργασιών αυτών προσφέρονται προγράμματα εκπαίδευσης και κλινικής άσκησης για τη νέα γενιά κτηνιάτρων, με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου οικοσυστήματος γνώσης, επιστημονικής εξέλιξης και καινοτομίας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν το όραμα και οι στόχοι του SMERC για τη δημιουργία ενός πανελλαδικού δικτύου που επαναπροσδιορίζει τα πρότυπα ποιότητας, τεχνολογίας και επιστημονικής αριστείας στην ελληνική κτηνιατρική αγορά.

Την εκδήλωση προλόγισαν ο Νίκος Καραμούζης, πρόεδρος του SMERC, και ο Ιγνάτιος Λιαπής, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντής της Επιστημονικής Ομάδας του Ομίλου Πλακεντία και υπεύθυνος του Οφθαλμολογικού Τμήματος.

Ηλίας Μαλανδρής: Επένδυση μακροπρόθεσμου ορίζοντα

O Ηλίας Μαλανδρής, Senior Partner του SMERC, σημείωσε: «Ο Όμιλος Πλακεντία αποτελεί επένδυση μακροπρόθεσμου ορίζοντα που δεν περιορίζεται στην ανάπτυξη ενός δικτύου κλινικών, αλλά εισάγει ένα νέο πρότυπο σύγχρονης κτηνιατρικής φροντίδας στην Ελλάδα. Αξιοποιώντας ίδια Επενδυτικά Κεφάλαια, την υποστήριξη συνεργαζόμενων Τραπεζών -και ιδιαίτερα της Optima Bank- καθώς και Αναπτυξιακά Προγράμματα (RRF), πραγματοποιήσαμε στοχευμένες επενδύσεις σε στελέχη, ιατρικό δυναμικό, υποδομές, τεχνολογία και εκπαίδευση. Στόχος μας είναι ένα οικοσύστημα που αναβαθμίζει συνολικά τον κλάδο και φέρνει την Ελλάδα στο επίπεδο των πιο προηγμένων ευρωπαϊκών αγορών».

Τζίρος κοντά στα 12 εκατ. ευρώ το 2026

Ο CEO του Ομίλου Πλακεντία, Άρης Μπαϊλάν, σημείωσε: «Ο Όμιλος Πλακεντία δημιουργήθηκε με ένα ξεκάθαρο όραμα: να προσφέρει στα ζώα συντροφιάς και στους κηδεμόνες τους πρόσβαση στις καλύτερες κτηνιατρικές υπηρεσίες, με ενιαία πρότυπα ποιότητας σε κάθε σημείο του δικτύου μας.

Σήμερα διαθέτουμε εξαιρετικούς επιστήμονες, προηγμένες υποδομές και τεχνολογίες αιχμής που μας επιτρέπουν να αντιμετωπίζουμε ακόμη και τα πιο απαιτητικά περιστατικά -ενώ η εμπιστοσύνη της επιστημονικής κοινότητας αποτυπώνεται στις παραπομπές κτηνιάτρων από όλη την Ελλάδα στις κλινικές μας.

Παράλληλα, επενδύουμε διαρκώς στους ανθρώπους μας και στη νέα γενιά κτηνιάτρων, πιστεύοντας ότι η εξέλιξη της επιστήμης και η συνεργασία είναι οι βασικοί πυλώνες για το μέλλον του κλάδου. Η εμπιστοσύνη σας -πελατών και συνεργαζόμενων κτηνιάτρων – μας οδήγησε σε ταχύτατη ανάπτυξη, με εκτιμώμενο τζίρο που προσεγγίζει τα €12 εκατ. το 2026. Σας ευχαριστούμε γι’ αυτό».