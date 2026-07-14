Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στον χώρο της ελληνικής ροκ και μπλουζ μουσικής η είδηση της απώλειας του Γιώργου Λαγογιάννη. Ο καταξιωμένος μουσικός έφυγε από τη ζωή το πρωί της Δευτέρας (13/07), σε ηλικία 47 ετών, σκορπίζοντας θλίψη σε φίλους, συνεργάτες και ανθρώπους που τον γνώρισαν μέσα από τη μακρόχρονη πορεία του.

Η απώλειά του βύθισε στο πένθος την καλλιτεχνική κοινότητα, καθώς υπήρξε ένας από τους πιο αναγνωρισμένους πληκτράδες και οργανίστες της νεότερης γενιάς, ενώ συγκαταλεγόταν και στους πλέον περιζήτητους session μουσικούς της ελληνικής σκηνής.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του συνεργάστηκε με σημαντικά συγκροτήματα, μεταξύ των οποίων οι Nostos, Why Not, The Bet, Blues Cargo, Golden Nugget και Purple Overdose, με έντονη παρουσία κυρίως στη ροκ και μπλουζ μουσική. Παράλληλα, από το 2000 έως και σήμερα συμμετείχε σε μεγάλο αριθμό δισκογραφικών παραγωγών.

Ξεχωριστό κεφάλαιο στην πορεία του αποτέλεσε η συμμετοχή του στους «The Peppers Beatles Tribute Band», το συγκρότημα που αναβίωσε τη μουσική των Beatles στην Ελλάδα.

Με ανακοίνωσή τους, τα μέλη του σχήματος τον αποχαιρέτησαν γράφοντας:

«Γιώργο μας, Λαγέ μας, σε ευχαριστούμε για όλα. Αυτό το συγκρότημα δεν θα είχε υπάρξει ποτέ χωρίς την αγάπη σου και τις γνώσεις σου για τους Beatles- μας έμαθες τόσα πολλά… Το ταλέντο σου, το μοναδικό σου ‘αυτί’, το πάθος στην ερμηνεία τόσο στα πλήκτρα όσο και στα φωνητικά αφήνουν δυσαναπλήρωτο κενό- όχι μόνο στη μικρή μας tribute band, αλλά συνολικά στη μουσική σκηνή της Αθήνας, όπως μαρτυρούν οι αποχαιρετισμοί τόσων σπουδαίων μουσικών και συγκροτημάτων σήμερα.

Πάνω από όλα σε ευχαριστούμε για το απίστευτο χιούμορ και την καλοσύνη σου.

Αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας Γιώργο Λαγογιάννη στη Ριτσώνα, την Πέμπτη 16/7 στις 13:30».