Στον ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν οι ελληνικές τράπεζες στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά την ομιλία του στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Ο υπουργός τόνισε ότι, έπειτα από 15 χρόνια διαδοχικών κρίσεων, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι πλέον υγιές, κεφαλαιακά ισχυρό και διαθέτει ρευστότητα και κερδοφορία.

«Το σύστημα που κάποιοι έβλεπαν ως ένα μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας είναι σήμερα ένα από τα ισχυρά της χαρτιά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Οι τράπεζες μπορούν να χρηματοδοτήσουν την οικονομία που μπορεί να υπάρξει»

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης επισήμανε ότι οι τράπεζες έχουν μπροστά τους μία σπάνια ευκαιρία: όχι απλώς να προσαρμοστούν στην υπάρχουσα οικονομία, αλλά να συμβάλουν ενεργά στη δημιουργία της οικονομίας του μέλλοντος.

«Οι τράπεζες δεν είναι απλώς μέρος του οικονομικού οικοσυστήματος. Είναι ο καταλύτης του. Και ο καταλύτης δεν παρακολουθεί την αντίδραση, είναι εκείνος που την πυροδοτεί», υπογράμμισε.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η μακροπρόθεσμη αξία μιας τράπεζας εξαρτάται τελικά από την οικονομία που χρηματοδοτεί, καθώς σε ένα περιβάλλον στασιμότητας καμία κερδοφορία δεν μπορεί να είναι διατηρήσιμη.

Όπως σημείωσε, η χρηματοδότηση του παραγωγικού μετασχηματισμού της χώρας δεν αποτελεί θυσία προς όφελος τρίτων, αλλά μία από τις καλύτερες επενδύσεις που μπορούν να κάνουν οι τράπεζες και για τους ίδιους τους μετόχους τους.

«Από εδώ και πέρα, η κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών και ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας θα πηγαίνουν μαζί. Το ένα δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς το άλλο», είπε.

Το χάσμα στις καταθέσεις και στα δάνεια

Ο υπουργός ανέφερε ότι για κάθε 100 ευρώ καταθέσεων, οι ελληνικές τράπεζες δανείζουν σήμερα περίπου 70 ευρώ, ενώ στην υπόλοιπη Ευρωζώνη η αναλογία πλησιάζει τα 100 ευρώ.

Παράλληλα, τα δανειακά χαρτοφυλάκια των ελληνικών τραπεζών, ως ποσοστό του ΑΕΠ, δεν συγκαταλέγονται στα υψηλότερα του Ευρωσυστήματος.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι αυτό δεν αποτελεί μομφή προς τις τράπεζες, αλλά αποτυπώνει το μέγεθος της ευκαιρίας που υπάρχει.

«Υπάρχει ρευστότητα που περιμένει να γίνει ανάπτυξη, ένα προνόμιο το οποίο λίγοι στην Ευρώπη διαθέτουν», υπογράμμισε.

Κάλεσε, παράλληλα, τις τράπεζες να δημιουργήσουν νέα εργαλεία χρηματοδότησης, επισημαίνοντας ότι έχουν ήδη αποδείξει πως μπορούν να καινοτομούν, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το σύστημα άμεσων πληρωμών IRIS.

«Η ίδια καινοτομία μπορεί να περάσει τώρα από τις πληρωμές στη χρηματοδότηση. Η Πολιτεία θα σταθεί αρωγός σε κάθε τέτοια πρωτοβουλία», διαβεβαίωσε.

«Ο κόσμος πρέπει να δει τον νέο ρόλο των τραπεζών στην τσέπη του»

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναφέρθηκε και στη σχέση των τραπεζών με την κοινωνία, τονίζοντας ότι αυτή κρίνεται στα καθημερινά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι τραπεζικές προμήθειες, η απόδοση των καταθέσεων των μικροκαταθετών και η πρόσβαση σε υπηρεσίες σε περιοχές όπου έχουν κλείσει τραπεζικά καταστήματα.

«Ο κόσμος θα πιστέψει στον νέο ρόλο των τραπεζών όταν τον δει στη δική του τσέπη και στη δική του γειτονιά», ανέφερε.

Το ζήτημα των δανειοληπτών που βρίσκονται στους servicers

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργός στους πολίτες και στα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται υπό τη διαχείριση των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων.

Όπως σημείωσε, εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται στην πράξη εκτός οικονομικής δραστηριότητας, καθώς δεν μπορούν να δανειστούν, να αξιοποιήσουν την περιουσία τους ή να επανεκκινήσουν τις μικρές επιχειρήσεις τους.

«Ένα κομμάτι της οικονομίας μας έχει βρεθεί εδώ και χρόνια σε αναστολή», είπε, προσθέτοντας ότι το πρόβλημα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποσπασματικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, απαιτείται μία συνολική λύση που θα στηρίζεται σε τρεις πυλώνες:

Στο κράτος, το οποίο ρυθμίζει και συντονίζει, ενισχύοντας το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των servicers.

Στις τράπεζες, οι οποίες πρέπει να ανοίξουν τον δρόμο για την επανένταξη των συνεπών δανειοληπτών στο τραπεζικό σύστημα.

Στους servicers, οι οποίοι οφείλουν να προσφέρουν βιώσιμες ρυθμίσεις και διαφάνεια.

«Οι servicers διαχειρίζονται όχι απλώς χαρτοφυλάκια, αλλά ζωές», υπογράμμισε ο υπουργός.

Όπως εξήγησε, ένας δανειολήπτης που έχει ρυθμίσει τις οφειλές του και τηρεί τις υποχρεώσεις του πρέπει να έχει τη δυνατότητα επιστροφής στο τραπεζικό σύστημα, πρόσβασης σε αναχρηματοδότηση και μιας δεύτερης ευκαιρίας με όρους αγοράς.

Οι παρεμβάσεις για το ιδιωτικό χρέος

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που έχουν προωθηθεί για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους και την προστασία των δανειοληπτών.

Μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι:

Διευρύνθηκε ο εξωδικαστικός μηχανισμός και μειώθηκε το ελάχιστο όριο οφειλών για την ένταξη σε αυτόν στα 5.000 ευρώ.

Επιταχύνθηκαν οι σχετικές διαδικασίες και ενισχύθηκε το πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας.

Αυξήθηκε το ακατάσχετο όριο των τραπεζικών καταθέσεων στα 1.600 ευρώ.

Θεσπίστηκε η δυνατότητα άρσης κατασχέσεων για όσους ρυθμίζουν και εξυπηρετούν τις υποχρεώσεις τους.

Ενεργοποιείται νέα ρύθμιση 72 δόσεων για παλαιές οφειλές.

Προωθήθηκε αναδρομική εφαρμογή της ρύθμισης για περισσφότερους από 100.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη.

Ο υπουργός τόνισε ότι για την επιτυχία των παρεμβάσεων απαιτείται η συνεργασία του κράτους, των τραπεζών, των servicers και της αγοράς συνολικά.

«Η ανάκαμψη πρέπει να είναι και στοίχημα συμπερίληψης»

Κλείνοντας, ο Κυριάκος Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι το μεγάλο στοίχημα της επόμενης δεκαετίας δεν είναι μόνο η επιτάχυνση της οικονομικής ανάκαμψης, αλλά και η συμπερίληψη μεγαλύτερου μέρους της κοινωνίας σε αυτήν.

«Χωρίς συμπερίληψη, η ανάκαμψη θα “κουτσαίνει”. Θα προχωρά, αλλά θα αφήνει πίσω της ένα μέρος της κοινωνίας. Και μια οικονομία που αφήνει ανθρώπους πίσω είναι άδικη και, εν τέλει, αναποτελεσματική», κατέληξε.