Η Ρωσία εξαπέλυσε μπαράζ επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και βαλλιστικούς πυραύλους στο Κίεβο σήμερα το πρωί. Είναι η πέμπτη παρόμοια επίθεση στην ουκρανική πρωτεύουσα από τις αρχές αυτού του μήνα καθώς η Μόσχα κλιμακώνει τις αεροπορικές της επιθέσεις κατά της Ουκρανίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε 16 σημεία της πρωτεύουσας, συμπεριλαμβανομένου ενός σχολείου και μιας επιχείρησης, ενώ αξιωματούχοι της πόλης ανέφεραν ότι σημειώθηκαν πολλές πυρκαγιές σε όλη την πόλη.

Η Ρωσία στοχοποίησε επίσης κρίσιμης σημασίας υποδομές στην κεντρική και νότια Ουκρανία, δήλωσε ο Ζελένσκι προσθέτοντας ότι οι επιθέσεις προκάλεσαν των τραυματισμό επτά ατόμων στην περιοχή του Χάρκιβ στην ανατολική Ουκρανία και τριών στην βόρεια περιοχή του Τσερνίχιβ. «Την τελευταία νύχτα οι Ρώσοι εκτόξευσαν εναντίον των πόλεων και κοινοτήτων μας 135 drones και πυραύλους διαφόρων τύπων, οι περισσότεροι εκ των οποίων ήταν βαλλιστικοί» έγραψε ο Ζελέσνκι σε ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ. «Πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη πίεση προς την Ρωσία» δήλωσε , καλώντας τους Ευρωπαίους συμμάχους να εγκρίνουν το τελευταίο τους πακέτο των κυρώσεων αυτή την εβδομάδα.

Αυτό το καλοκαίρι η Ρωσία έχει εντείνει τις αεροπορικές επιθέσεις στην Ουκρανία, πλήττοντας τις πόλεις της και τις ενεργειακές της υποδομές σχεδόν κάθε νύχτα, καθώς τα Κίεβο έχει περιορισμένα πυρομαχικά στην αντιαεροπορική της άμυνα για να αναχαιτίσει του βαλλιστικούς πυραύλους.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε ότι οι μονάδες της αντιαεροπορικής της άμυνας κατέρριψαν πέντε από τους οκτώ βαλλιστικούς πυραύλους που εξαπέλυσε η Ρωσία κατά την διάρκεια της νύχτας- πρόκειται για την μεγαλύτερη σε κλίμακα αναχαίτισης των επιθέσεων αυτών από τις αρχές του μήνα- και 108 από τα 135 drones.

Το Κίεβο στο μεταξύ έχει αυξήσει τις επιθέσεις της με drones στο εσωτερικό της Ρωσίας στοχοποιώντας μονάδες αμυντικής βιομηχανία και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις σε μια προσπάθεια να περιορίσει την οικονομική δυνατότητα της Ρωσίας να ασκεί πιέσεις με τον πόλεμο που συνεχίζεται για Πέμπτη χρονιά. Οι ρωσικές αρχές ανέφεραν ότι εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο διυλιστήριο Αλπίνσκι στην περιοχή του Κρασνοντάρ στη νότιο Ρωσία όπως και ότι θραύσματα από drones έπεσαν σε μια βιομηχανική περιοχή στο Σαλαβάτ στην περιοχή Μπασκορτοστάν στα Ουράλια. Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι η Μόσχα θα απαντήσει στις ουκρανικές επιθέσεις στο έδαφος της με επιθέσεις αντιποίνων οι οποίες θα είναι «αρκετές φορές πιο ισχυρές» και μπορεί να είναι μεγαλύτερης κλίμακας.