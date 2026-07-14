Μετά από εβδομάδες παραληρηματικών βίντεο όπου ισχυριζόταν ότι κάποιο «εξωγήινο» τον επισκέφτηκε, ο Τζέιμς Φράνκο τελικά έδωσε στη δημοσιότητα το επίμαχο υλικό. Ο 48χρονος στεκόταν μπροστά στον φορητό του υπολογιστή και ανακοίνωσε «Το θέλατε. Ορίστε. Σας το παραδίδω», πριν προβάλλει ασπρόμαυρα πλάνα που δείχνουν ένα πλάσμα να κινείται στους θάμνους, να κοιτάζει προς το σπίτι και να βγαίνει από το γκαράζ στον κήπο. Το ον μοιάζει με κλισέ κινηματογραφική απεικόνιση εξωγήινου, με μεγάλο κεφάλι και προεξέχοντα μάτια, αλλά οι χρήστες αμφισβήτησαν αμέσως την αυθεντικότητα.

Σχόλια όπως «Σταμάτα» από την Snooki και «Ξεχνάμε όλοι ότι ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ;;;;» έγιναν viral, ενώ πολλοί ρώτησαν «Είναι αυτό το βίντεο για κάποια ταινία ή είναι αληθινό». Κάποιοι εγκατέλειψαν τη σελίδα του: «ΟΚ Σταματώ να τον ακολουθώ». Παράλληλα, το λογαριασμό του στο TikTok ακολουθούσε μόνο δύο σελίδες, την επίσημη σελίδα της ταινίας του Love Meets in the Sunshine και του σκηνοθέτη Christian Guiton, αλλά ο Guiton διέψευσε ότι πρόκειται για προώθηση, λέγοντας «Δεν είναι επιστημονικής φαντασίας ούτε συνωμοσιολογική ταινία».

Η επιστροφή του Φράνκο στα social ήρθε μετά το ναυάγιο της δημόσιας εικόνας του το 2019, όταν πέντε γυναίκες τον κατηγόρησαν για ακατάλληλη σεξουαλική συμπεριφορά στο πλαίσιο της σχολής του Studio 4 — μία τον κατηγόρησε για εξαναγκασμό σε στοματικό σεξ. Ο ίδιος, μέσω συνηγόρου, αρνήθηκε τις κατηγορίες και τελικώς υπήρξε εξώδικη ρύθμιση. Σε συνέντευξη στο παρελθόν παραδέχθηκε: «Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας μου κοιμήθηκα με φοιτήτριες και αυτό ήταν λάθος», ενώ εξήγησε ότι πάλευε με εθισμό στο σεξ αφού είχε κόψει το αλκοόλ.



Η καριέρα του υπέστη πλήγματα: έχασε φίλιες σχέσεις, όπως με τον Seth Rogen, και απομακρύνθηκε από τα μεγάλα έργα. Το 2024 δήλωσε ότι άλλαξε τρόπο ζωής: «Το να σου λένε ότι είσαι κακός πονάει», είπε στο Variety, αλλά πρόσθεσε ότι αυτό τον ώθησε να αλλάξει. Από τότε έχει αναλάβει μικρότερους ρόλους, μεταξύ των οποίων το θρίλερ του 2025 Bunny-Man και νέο πρότζεκτ όπου θα ερμηνεύσει τον Φιντέλ Κάστρο στο Castro’s Daughter που είναι σε post-production.



Η νέα του δημόσια εμφάνιση με τα περίεργα βίντεο και το επίμαχο ασπρόμαυρο απόσπασμα αφήνει αναπάντητα ερωτήματα για το αν πρόκειται για πραγματική εμπειρία ή για performance, ενώ οι αντιδράσεις δείχνουν ότι το κοινό παραμένει διχασμένο ανάμεσα στην περιέργεια και την κόπωση από το παρελθόν του ηθοποιού, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail.