Την αποχώρησή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ανακοίνωσε ο βουλευτής Αργολίδας, Γιώργος Γαβρήλος.

Ο κ. Γαβρήλος γνωστοποίησε την απόφασή του με επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, διευκρινίζοντας ότι θα συνεχίσει να ασκεί τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα ως ανεξάρτητος βουλευτής.

Η νέα αποχώρηση έρχεται λίγες ώρες μετά την ανεξαρτητοποίηση του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου, ενώ ο Συμεών Κεδίκογλου έχει προαναγγείλει την παραίτησή του. Μετά την απόφαση του Γιώργου Γαβρήλου, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί 20 βουλευτές.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον μεγάλο ιστορικό κύκλο του»

Στη δήλωσή του, ο βουλευτής Αργολίδας υποστηρίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν μπορεί πλέον να ανταποκριθεί ουσιαστικά στην κοινωνική απαίτηση για πολιτική αλλαγή.

«Εδώ και καιρό, έχω εκφράσει δημοσίως και με παρρησία την πεποίθησή μου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει κλείσει τον μεγάλο ιστορικό κύκλο του, χωρίς να μπορεί πλέον να ανταποκριθεί με ουσιαστικό τρόπο στη βασική κοινωνική ανάγκη για πολιτική αλλαγή», αναφέρει.

Ο Γιώργος Γαβρήλος σημειώνει ότι η ήττα των κυβερνητικών πολιτικών δεν μπορεί να αποτελεί υπόθεση «κλειστών οργάνων», προσωπικών στρατηγικών ή συμφωνιών μεταξύ των ηγεσιών των κομμάτων.

Όπως τονίζει, η αλλαγή πολιτικής περνά πλέον μέσα από τις κοινωνικές διεργασίες που έχουν ήδη ξεκινήσει με στόχο την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου.

«Θα συνεχίσω να υπηρετώ την Αργολίδα»

Ο βουλευτής εξηγεί ότι έλαβε την απόφαση να αποχωρήσει από την Κοινοβουλευτική Ομάδα με σεβασμό προς τους ανθρώπους με τους οποίους συμπορεύτηκε τα προηγούμενα χρόνια.

«Με το βλέμμα στο μέλλον, που αναζητά και αξίζει η πατρίδα μας, αποφάσισα να αποχωρήσω από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και να συνεχίσω να υπηρετώ την Αργολίδα από τη θέση του ανεξάρτητου βουλευτή», επισημαίνει.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πολιτική δεν αποτελεί μία στατική διαδικασία, αλλά καθορίζεται κάθε φορά από τα μεγάλα διακυβεύματα και τις ανάγκες της κοινωνίας.

Ο Γιώργος Γαβρήλος σημειώνει ότι μικρή σημασία έχει η προσωπική πορεία κάθε πολιτικού προσώπου, καθώς προτεραιότητα πρέπει να αποτελεί η συμβολή όλων στη «μεγάλη ανατροπή» που ζητούν οι συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι, οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, οι αγρότες και η νέα γενιά.

Κλείνοντας τη δήλωσή του, υπογραμμίζει ότι η ανεξαρτητοποίησή του δεν αλλάζει τη σχέση του με τους πολίτες της Αργολίδας.

«Θα είμαι, όπως και ήμουν από το 2023 μέχρι τώρα, αδιάλειπτα και αδιάκοπα, δίπλα στον κόσμο της Αργολίδας και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει, υπηρετώντας τον θεσμικό μου ρόλο ως βουλευτής του Νομού με ευθύνη και τιμή», καταλήγει.