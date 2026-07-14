Ο πόλεμος στο Ιράν εκτόξευσε τις τιμές της ενέργειας, με αποτέλεσμα η ρουπία, το νόμισμα της Ινδίας, να υποχωρεί σημαντικά έναντι του δολαρίου και η χώρα να στρέφεται στους Ινδούς του εξωτερικού, αναζητώντας περισσότερες καταθέσεις σε ξένο νόμισμα.

Η υπουργός Οικονομικών Νιρμάλα Σιθαραμάν «κάλεσε τις τράπεζες να εντείνουν περαιτέρω τις προσπάθειές τους για προσέγγιση της διασποράς» κατά τη διάρκεια συνάντησης που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα με τους επικεφαλής των κρατικών τραπεζών και των δημόσιων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της Ινδίας, σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση.

Η έκκληση του Νέου Δελχί έρχεται σε συνέχεια μιας σειράς μέτρων που έλαβε η Κεντρική Τράπεζα της Ινδίας τον περασμένο μήνα με σκοπό τη στήριξη της ρουπίας. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν την ανάληψη του κόστους της αντιστάθμισης κινδύνου για καταθέσεις σε ξένο νόμισμα διάρκειας τριών έως πέντε ετών, καθώς και τη δυνατότητα των τραπεζών να αυξήσουν τα επιτόκια των καταθέσεων που προσφέρονται σε Ινδούς που ζουν στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με τους Financial Times, τα βραχυπρόθεσμα προγράμματα, τα οποία θα διαρκέσουν τους επόμενους μήνες, επιτρέπουν στις τράπεζες να προσφέρουν επιτόκια καταθέσεων έως και 7,5%, ενώ οι οικονομολόγοι της UBS εκτιμούν ότι τα μέτρα αυτά θα μπορούσαν να προσελκύσουν έως και 60 δισ. δολάρια επιπλέον εισροών και να συμβάλουν στη σταθεροποίηση του τοπικού νομίσματος.

Η ρουπία έχει υποτιμηθεί κατά περισσότερο από 6% έναντι του δολαρίου φέτος, καθιστώντας την ένα από τα νομίσματα με τις χειρότερες επιδόσεις στην Ασία, καθώς οι αυξημένες τιμές του πετρελαίου λόγω του πολέμου στο Ιράν αυξάνουν το κόστος των ενεργειακών εισαγωγών της Ινδίας.

Τα στελέχη των τραπεζών που συμμετείχαν στη συνάντηση ανέφεραν ότι οι πρωτοβουλίες τους είχαν λάβει «ενθαρρυντική ανταπόκριση» από τη διασπορά, ο αριθμός της οποίας εκτιμάται από την κυβέρνηση σε 37 εκατ. Ανέφεραν επίσης ότι υπήρξε «σημαντικό ενδιαφέρον» από Ινδούς στη Μέση Ανατολή, το Χονγκ Κονγκ, τη Σιγκαπούρη, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ.

Η προσπάθεια προσέλκυσης ξένων καταθέσεων θυμίζει ένα πρόγραμμα του 2013, στο πλαίσιο του οποίου η Ινδία συγκέντρωσε περίπου 34 δισ. δολάρια για να αντιμετωπίσει τις εκροές κεφαλαίων που προκλήθηκαν από το «taper tantrum». Η Σιθαραμάν προέτρεψε επίσης τις κρατικές τράπεζες να αξιοποιήσουν περισσότερο το GIFT City, το νεοσύστατο υπεράκτιο χρηματοοικονομικό κέντρο της Ινδίας στη δυτική πολιτεία του Γκουτζαράτ, προκειμένου να αντλήσουν χρηματοδότηση από το εξωτερικό.

Παρά τις προσπάθειες, η ανάκαμψη των τιμών του πετρελαίου μετά την έναρξη νέου κύκλου επιθέσεων των ΗΠΑ κατά του Ιράν «έχει θολώσει τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές για ανατίμηση της ρουπίας», δήλωσε η Ραντίκα Ράο, ανώτερη οικονομολόγος της DBS Bank.

Οι πιέσεις στις τιμές αυξάνονται επίσης. Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού της Ινδίας επιταχύνθηκε τον Ιούνιο στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 18 μηνών, φτάνοντας το 4,4%, από 3,9% τον Μάιο, και ξεπέρασε τον στόχο του 4% της Κεντρικής Τράπεζας της Ινδίας (RBI), μετά την αύξηση των τιμών λιανικής πώλησης καυσίμων από την κυβέρνηση.

Παράλληλα, η Ινδία αντιμετωπίζει μια αδύναμη περίοδο μουσώνων, η οποία ενδέχεται να επηρεάσει τους αγρότες που εξαρτώνται από τις ετήσιες βροχές και να οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση των τιμών των τροφίμων. Ορισμένοι οικονομολόγοι εκτιμούν πλέον ότι η κεντρική τράπεζα θα αυξήσει τα επιτόκια στην επόμενη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής της, στις αρχές Αυγούστου.