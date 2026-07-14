Σε μια κίνηση που μπορεί να χαρακτηριστεί ακραία προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς δημοσίευσε εικόνα στην οποία φαίνεται χάρτης που δείχνει ως αμερικανικά εδάφη τον Καναδά, τη Γροιλανδία και τη Βενεζουέλα.

Η εικόνα δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα του Truth Social και δείχνει τον Τραμπ να παρουσιάζει τον χάρτη στους Ευρωπαίους ηγέτες, οι οποίοι τον κοιτάζουν αποσβολωμένοι.

Σημειώνεται ότι ο Τραμπ έχει προτείνει την προσάρτηση του Καναδά στις ΗΠΑ, ενώ απαιτεί η χώρα του να καταλάβει τη Γροιλανδία, με πρόσχημα ότι θα παρέχει προστασία από την Κίνα.

Επιπλέον, πριν λίγο καιρό ο αμερικανικός στρατός απήγαγε τον πρόεδρο της Βενεζουέλας με έφοδο στην ξένη χώρα και πλέον οι μεγάλες πετρελαϊκές του Καράκας συνεργάζονται ή εκχωρήθηκαν σε αμερικανικά συμφέροντα.

Δείτε την ανάρτηση που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος: