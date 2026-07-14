Ένας οδηγός Uber, ο οποίος κράτησε πελάτισσα υπό την απειλή μαχαιριού και τη βίασε, καταδικάστηκε σε 16 χρόνια φυλακή. Ο 33χρονος Άνταμ Ντέιλι παρέλαβε δύο γυναίκες έξω από μπαρ στο κέντρο του Λέστερ μετά από έξοδο. Αφού άφησε τη μία, διέταξε την άλλη να περάσει μπροστά και την ανάγκασε να του κάνει στοματικό σεξ. Την άφησε σε ένα πάρκινγκ στο πλάι του δρόμου, όπου αμέσως κάλεσε το 999 — και η αστυνομία τον συνέλαβε περίπου μία ώρα αργότερα ενώ βρισκόταν ακόμα στο αυτοκίνητο.

Στο δικαστήριο του Λέστερ κρίθηκε ένοχος για έναν βιασμό, μια σεξουαλική επίθεση, κατοχή μαχαιριού και απειλές για δολοφονία, και καταδικάστηκε σε 16 χρόνια. Επίσης παραδέχτηκε δύο κατηγορίες για κατοχή ακατάλληλων εικόνων παιδιού μετά από εύρεση τέτοιου υλικού στο κινητό του.



Η αστυνομία προειδοποιεί ότι, ως οδηγός Uber που στόχευε μοναχικές γυναίκες, “μπορεί να υπάρχουν και άλλα θύματα” και καλεί τυχόν επιζήσασες να εμφανιστούν.

Η γυναίκα είχε βγει με φίλη στις 29 Δεκεμβρίου. Ενώ επρόκειτο να καλέσουν Uber, ο Ντέιλι σταμάτησε πλάι τους και πρόσφερε να τις πάει αν έκλειναν μέσω εφαρμογής. Αφού άφησε τη φίλη, συνέχισε προς τη διεύθυνση της θύματος. Κατά τη διαδρομή έκανε σεξουαλικά σχόλια και ακατάλληλες ερωτήσεις. Λίγο μετά την έξοδο από την πόλη, είπε ότι χρειάζεται τουαλέτα, αλλά στη συνέχεια ανάγκασε τη γυναίκα να περάσει μπροστά και με απειλή μαχαιριού την ανάγκασε σε στοματικό σεξ. Μετά από εκκλήσεις της να σταματήσει, την εγκατέλειψε στο παρκινγκ και έφυγε με ταχύτητα.



Η άμεση κλήση της στο 999 επέτρεψε την ταχεία σύλληψή του χάρη σε CCTV και ANPR κάμερες. Σώματα ασφαλείας έκαναν εκτεταμένες έρευνες, εξετάσεις και ανασκόπηση δεδομένων κινητού για να παρακολουθήσουν τις κινήσεις του πριν και μετά την επίθεση.



Παρά την ανεύρεση DNA του θύματος στο μόριο και στα εσώρουχά του, ο Ντέιλι αρνήθηκε την πράξη, ισχυριζόμενος ότι το DNA μεταφέρθηκε από μπουκάλι νερού και ότι στη συνέχεια το χρησιμοποίησε για να πλύνει το μόριό του αφού ουρήσει στο παρκινγκ. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν επίσης ότι πέρασε τρεις φορές με το αυτοκίνητο δίπλα από το παρκινγκ μετά το περιστατικό.

Ο Detective Constable Matt Smith είπε «Θέλω να συγχαρώ το θύμα σε αυτήν την υπόθεση για ό,τι έχει περάσει κατά τη διάρκεια αυτών των εξαιρετικά δύσκολων έξι μηνών» και πρόσθεσε ότι η ψυχραιμία και το θάρρος του θύματος επέτρεψαν τη γρήγορη σύλληψη και τη συλλογή κρίσιμων στοιχείων.



Κατά τη σύλληψη ο οδηγός προσπάθησε να καταστρέψει στοιχεία, επιχειρώντας να πιάσει και να πατήσει το κινητό του. Αρνήθηκε να δώσει δείγμα σάλιου και αργότερα βρέθηκε θετικός στην κοκαΐνη, οπότε του ελήφθη αιματολογικό δείγμα και καταδικάστηκε επίσης για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail.