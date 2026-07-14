Ο ημιτελικός του Μουντιάλ ανάμεσα στη Γαλλία και στην Ισπανία μπορεί να είναι μία από τις σημαντικότερες ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις της χρονιάς αλλά είναι παράλληλα και μία επίδειξη της τεράστιας οικονομικής δύναμης που έχει συγκεντρωθεί γύρω από το σύγχρονο ποδόσφαιρο, με τη συνολική χρηματιστηριακή αξία των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων να ξεπερνά τα 2,7 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία του Transfermarkt, η αποτίμηση του γαλλικού ρόστερ ανέρχεται σε 1,52 δισ. ευρώ, ενώ εκείνη της Ισπανίας διαμορφώνεται σε 1,22 δισ. ευρώ.

Η Γαλλία διαθέτει αυτή τη στιγμή την ακριβότερη εθνική ομάδα στον κόσμο, με την Ισπανία να βρίσκεται στην τρίτη θέση, πίσω από την Αγγλία.

Η συνολική αξία των δύο αποστολών καθιστά την αναμέτρηση τον ακριβότερο ημιτελικό στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων!

Τέσσερις παίκτες αξίας 680 εκατ. ευρώ

Στον αγωνιστικό χώρο θα βρεθούν 4 από τους 5 πιο ακριβοπληρωμένους ποδοσφαιριστές της διοργάνωσης.

Στην κορυφή βρίσκεται ο Λαμίν Γιαμάλ, με εκτιμώμενη χρηματιστηριακή αξία 200 εκατ. ευρώ. Ακολουθεί ο αρχηγός της Γαλλίας Κιλιάν Εμπαπέ, με αξία 180 εκατ. ευρώ, ενώ ο Μάικλ Ολίσε και ο Πέδρι αποτιμώνται σε 150 εκατ. ευρώ ο καθένας.

Οι τέσσερις ποδοσφαιριστές συγκεντρώνουν συνολική αξία 680 εκατ. ευρώ, ποσό υψηλότερο από την αποτίμηση των περισσότερων εθνικών ομάδων που συμμετείχαν στο Μουντιάλ.

Συνολικά, 7 παίκτες του ημιτελικού αποτιμώνται σε τουλάχιστον 100 εκατ. ευρώ, ενώ 22 ποδοσφαιριστές ξεπερνούν το όριο των 50 εκατ. ευρώ. Οι 15 από αυτούς αγωνίζονται με τη Γαλλία και οι επτά με την Ισπανία.

Η επίθεση των 750 εκατ. ευρώ

Η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες εντοπίζεται στην επιθετική γραμμή. Οι 8 επιθετικοί της Γαλλίας αποτιμώνται συνολικά σε 750 εκατ. ευρώ, με μέση αξία σχεδόν 94 εκατ. ευρώ ανά παίκτη. Στην ομάδα βρίσκονται, μεταξύ άλλων, οι Εμπαπέ, Ολίσε, Ντεζιρέ Ντουέ, Ουσμάν Ντεμπελέ και Μπράντλεϊ Μπαρκολά.

Η αντίστοιχη αξία της ισπανικής επίθεσης φτάνει τα 417,8 εκατ. ευρώ, με τον Γιαμάλ να αντιπροσωπεύει σχεδόν το μισό ποσό. Στη συγκεκριμένη γραμμή περιλαμβάνονται επίσης οι Νίκο Γουίλιαμς, Φεράν Τόρες, Μίκελ Ογιαρθάμπαλ και Γέρεμι Πίνο.

Η Γαλλία έχει επίσης το προβάδισμα στην άμυνα, με συνολική αξία 404 εκατ. ευρώ, έναντι 288 εκατ. ευρώ της Ισπανίας. Ο Γουίλιαμ Σαλιμπά, με αποτίμηση 100 εκατ. ευρώ, είναι ο ακριβότερος αμυντικός του αγώνα.

Το ισπανικό πλεονέκτημα στη μεσαία γραμμή

Η οικονομική υπεροχή αλλάζει πλευρά στο κέντρο του γηπέδου. Η μεσαία γραμμή της Ισπανίας αποτιμάται συνολικά σε 420 εκατ. ευρώ, έναντι 312 εκατ. ευρώ για τη Γαλλία.

Ο Πέδρι βρίσκεται στην κορυφή με αξία 150 εκατ. ευρώ, ενώ ακολουθούν ο Μαρτίν Θουμπιμέντι με 75 εκατ. ευρώ, ο Ντάνι Όλμο με 60 εκατ. ευρώ και ο Ρόδρι με 50 εκατ. ευρώ.

Προβάδισμα έχει η Ισπανία και στη θέση του τερματοφύλακα. Οι τρεις Ισπανοί γκολκίπερ αποτιμώνται συνολικά σε 97 εκατ. ευρώ, έναντι 57 εκατ. ευρώ των Γάλλων. Μόνο η αξία του Ζοάν Γκαρθία φτάνει τα 45 εκατ. ευρώ, ενώ ο Νταβίντ Ράγια αποτιμάται σε 30 εκατ. ευρώ και ο Ουνάι Σιμόν σε 22 εκατ. ευρώ.

Τα εκατομμύρια που κρίνει η πρόκριση

Η πρόκριση στον τελικό συνοδεύεται από σημαντικό οικονομικό όφελος για τις δύο ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες.

Η FIFA έχει προβλέψει συνολικά 655 εκατ. δολάρια για τα έπαθλα των 48 ομάδων της διοργάνωσης, ποσό αυξημένο κατά 50% σε σχέση με το Μουντιάλ του Κατάρ.

Η παγκόσμια πρωταθλήτρια θα λάβει 50 εκατ. δολάρια, ενώ η ομάδα που θα ηττηθεί στον τελικό θα εισπράξει 33 εκατ. δολάρια. Η τρίτη θέση συνοδεύεται από έπαθλο 29 εκατ. δολαρίων και η τέταρτη από 27 εκατ. δολάρια.

Με την παρουσία τους στα ημιτελικά, Γαλλία και Ισπανία έχουν ήδη εξασφαλίσει τουλάχιστον 27 εκατ. δολάρια. Η πρόκριση στον τελικό αυξάνει το εγγυημένο έπαθλο κατά 6 εκατ. δολάρια, στα 33 εκατ. δολάρια, ενώ η κατάκτηση του τροπαίου προσθέτει ακόμη 17 εκατ. δολάρια.

Πέρα από τα έπαθλα, καθεμία από τις 48 ομοσπονδίες έλαβε 1,5 εκατ. δολάρια για την κάλυψη των εξόδων προετοιμασίας. Μαζί με τα 655 εκατ. δολάρια των επάθλων, η συνολική οικονομική συνεισφορά της FIFA προς τις συμμετέχουσες ομοσπονδίες ανέρχεται σε 727 εκατ. δολάρια.