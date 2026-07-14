Ο Ιούνιος του 2026 ήταν ο μήνας με τον υψηλότερο συνολικό αριθμό νεκρών και τραυματιών μεταξύ των αμάχων στην Ουκρανία μετά τον Απρίλιο του 2022, σύμφωνα με έκθεση της Αποστολής των Ηνωμένων Εθνών για την Παρακολούθηση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Ουκρανία.

Τουλάχιστον 293 άμαχοι σκοτώθηκαν και ακόμη 1.990 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του Ιουνίου, με τον συνολικό αριθμό των θυμάτων να ανέρχεται σε 2.283.

Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, οι απώλειες μεταξύ των αμάχων συνέχισαν να αυξάνονται μετά τη μεγάλη άνοδο που είχε ήδη καταγραφεί τον Μάιο. Ο απολογισμός του Ιουνίου ήταν αυξημένος κατά 10% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα και κατά 37% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025.

Το 45% των θυμάτων από πυραύλους και drones μεγάλου βεληνεκούς

Οι πύραυλοι και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνεκούς αποτέλεσαν την κυριότερη αιτία απωλειών μεταξύ των αμάχων, καθώς συνδέθηκαν με το 45% των θυμάτων.

Από τα συγκεκριμένα πλήγματα σκοτώθηκαν 126 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 907. Οι περισσότερες απώλειες καταγράφηκαν σε αστικά κέντρα μακριά από τη γραμμή του μετώπου, όπως το Κίεβο και το Ντνίπρο.

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει την ολοένα συχνότερη χρήση ισχυρών όπλων, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν εκτεταμένες απώλειες όταν χρησιμοποιούνται σε πυκνοκατοικημένες περιοχές.

«Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι άμαχοι δεν είναι απλώς επίμονοι, αλλά επιδεινώνονται σε κλίμακα και πολυπλοκότητα», δήλωσε η επικεφαλής της αποστολής του ΟΗΕ, Ντανιέλ Μπελ.

Ρεκόρ επιθέσεων με drones κοντά στο μέτωπο

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι και η κατάσταση στις περιοχές κοντά στη γραμμή του μετώπου. Οι απώλειες από επιθέσεις με drones μικρού βεληνεκούς έφτασαν στο υψηλότερο μηνιαίο επίπεδο που έχει καταγραφεί μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής μεγάλης κλίμακας, στις 24 Φεβρουαρίου 2022.

Συνολικά 89 άμαχοι σκοτώθηκαν και 588 τραυματίστηκαν από τέτοιες επιθέσεις μέσα στον Ιούνιο. Αεροπορικοί βομβαρδισμοί προκάλεσαν τον θάνατο 44 ανθρώπων και τον τραυματισμό 280, ενώ από πυρά πυροβολικού και πολλαπλούς εκτοξευτές ρουκετών σκοτώθηκαν 27 άμαχοι και τραυματίστηκαν 171.

Η συστηματική χρήση drones από τις εμπόλεμες πλευρές έχει συμβάλει στη μετατροπή της γραμμής επαφής σε μία εκτεταμένη «ζώνη θανάτου», η οποία φτάνει σε βάθος δεκάδων χιλιομέτρων και δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την απομάκρυνση ή την παροχή βοήθειας στους αμάχους.

Άνοδος 37% το πρώτο εξάμηνο

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, ο ΟΗΕ κατέγραψε συνολικά 1.396 νεκρούς και 7.978 τραυματίες αμάχους στην Ουκρανία.

Ο αριθμός των θυμάτων ήταν κατά 37% υψηλότερος από την αντίστοιχη περίοδο του 2025 και υπερδιπλάσιος σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2024. Η μεγάλη πλειονότητα των απωλειών του Ιουνίου καταγράφηκε σε περιοχές που ελέγχονται από την ουκρανική κυβέρνηση.

Τα στοιχεία δημοσιεύθηκαν στις 14 Ιουλίου από την Αποστολή των Ηνωμένων Εθνών για την Παρακολούθηση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Ουκρανία.

Η έκθεση καταδεικνύει ότι, περισσότερα από τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής, οι κίνδυνοι για τον άμαχο πληθυσμό όχι μόνο παραμένουν, αλλά εντείνονται, τόσο στις περιοχές κοντά στο μέτωπο όσο και σε πόλεις που βρίσκονται εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από αυτό.