Καθησυχαστικοί εμφανίζονται οι υπεύθυνοι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που έχουν αναλάβει την ιχνηλάτηση και τον έλεγχο των επιχειρήσεων μετά τα απανωτά κρούσματα σαλμονέλας που καταγράφηκαν από το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου στη Λαμία και ανάγκασαν ορισμένους πολίτες να αναζητήσουν βοήθεια στο νοσοκομείο.



Υπό έλεγχο και σε φάση εκτόνωσης φαίνεται να βρίσκεται η υπόθεση των κρουσμάτων σαλμονέλωσης. Η διερεύνηση ξεκίνησε μετά την προσέλευση δεκάδων πολιτών με συμπτώματα οξείας γαστρεντερίτιδας στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, και τα πρώτα ευρήματα οδήγησαν τις αρχές στην αναζήτηση κοινής πηγής μόλυνσης στην εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων.



Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης Υγείας κ. Τουλιάς «η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή δείχνει ότι το φαινόμενο είναι υπό έλεγχο και βρίσκεται σε φάση εκτόνωσης. Η κατάσταση της υγείας των νοσηλευόμενων είναι καλή και οι περισσότεροι αναμένεται να λάβουν σύντομα εξιτήριο. Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλα τα επίπεδα και έχουν σταλεί δείγματα για εργαστηριακή εξέταση, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένουμε».



Οι αρχές επιμένουν στην τήρηση μέτρων υγιεινής και καλούν επιχειρήσεις και πολίτες να συνεργαστούν πλήρως ώστε να ταυτοποιηθεί η πηγή και να αποκλειστεί κάθε περαιτέρω διασπορά. Ομοίως και ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Ανδρέας Τοουλιάς που νωρίτερα είχε σύσκεψη εργασίας με τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας Ηλία Σανίδα, τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνοτροφίας & Αλιείας Κωνσταντίνο Αποστολόπουλο και υπηρεσιακά στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών.



Σύμφωνα με την επιδημιολογική έρευνα, έχουν καταγραφεί 22 επιβεβαιωμένα κρούσματα σαλμονέλωσης και από τους 17 ασθενείς που νοσηλευόντουσαν το πρωί στην Παθολογική Κλινική και στη Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, πλέον παραμένουν οι 12 οι οποίοι αναμένεται να λάβουν εξιτήριο αύριο, Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026. Ανάμεσά τους και ο 8χρονος που νοσηλεύεται με τον πατέρα του και είναι ο μικρότερος από όσους εκδήλωσαν συμπτώματα (Συνολικά 13 από τους 17 είναι κάτω από 31 ετών).



Σύμφωνα με τον κ. Τοουλιά, η κατάσταση βρίσκεται πλέον σε στάδιο εκτόνωσης. Ο ίδιος επισκέφτηκε τους νοσηλευόμενους και ενημερώθηκε για την καλή πορεία της υγείας τους. Συνιστά πάντως επαγρύπνηση και αυξημένη προσοχή από όλους!



«Ολοκληρώνονται οι έλεγχοι. Περιορίζεται ο κίνδυνος και λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας της δημόσιας Υγείας. Απαιτείται, όμως, υπευθυνότητα σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας, ώστε να αποτραπεί η εμφάνιση νέων κρουσμάτων», σημειώνει ο κ. Τοουλιάς.



Νωρίτερα στη σύσκεψη επιβεβαιώθηκε το αρχικό ρεπορτάζ του LamiaReport που πρώτο ανέδειξε το σοβαρό θέμα, ότι οι ασθενείς δεν σχετίζονται μεταξύ τους και δεν συμμετείχαν σε κοινό γεύμα. Κάπως έτσι καταγράφηκαν έξι διαφορετικά καταστήματα εστίασης και στο πλαίσιο της πλήρους ιχνηλάτησης της υπόθεσης, έχουν υποβληθεί σε μικροβιολογικό έλεγχο οι εργαζόμενοι των εμπλεκόμενων καταστημάτων εστίασης, καθώς και πρόσωπα που σχετίζονται με την εφοδιαστική αλυσίδα.



Με μέριμνα της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, όλα τα δείγματα έχουν σταλεί στον ΕΟΔΥ στη Χαλκίδα και αναμένονται τα αποτελέσματα.



Όλα συγκλίνουν στην ύπαρξη μολυσμένης παρτίδας κοτόπουλου από κοινό προμηθευτή από τη Βόρεια Ελλάδα. Ο συγκεκριμένος προμηθευτής έχει ήδη εντοπιστεί, ενημερώθηκαν οι υπηρεσίες της Περιφέρειας στην οποία εδρεύει και διερευνάται πλέον η πιθανή διακίνηση της παρτίδας και εκτός των ορίων του Δήμου Λαμιέων.



Με κατευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Στερεάς Ελλάδας:

Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι των κτηνιατρικών και υγειονομικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα του υπό διερεύνηση προμηθευτή.

Διατηρείται συνεχής επικοινωνία με τη διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας για την παρακολούθηση της κατάστασης των ασθενών.

Κοινοποιήθηκε σχετικό έγγραφο στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας όπου εδρεύει η μονάδα του προμηθευτή, προκειμένου να προχωρήσει σε αντίστοιχες ελεγκτικές ενέργειες.

Η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται με την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων όλων των διενεργούμενων ελέγχων και εργαστηριακών αναλύσεων.

Δε θα παραλείψουμε να αναφέρουμε τα όσα δήλωσε ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος ο οποίος ζήτησε – για προληπτικούς λόγους – τη μη κατανάλωση κοτόπουλου για 2-3 ημέρες προκειμένου να δοθεί χρόνος να βγουν οι καλλιέργειες και να έχει ολοκληρωθεί πλήρως η ιχνηλάτηση ώστε να εκμηδενιστεί η πιθανότητα νέων κρουσμάτων.



Τόνισε ότι το κοτόπουλο είναι μια ευαίσθητη τροφή ειδικά το καλοκαίρι και χρειάζεται ξεχωριστή προσοχή σε θέματα υγιεινής. Βασική οδηγία πάντως με την οποία συμφωνούν όλοι, είναι το καλό ψήσιμο, σύμφωνα με το Lamiareport.gr