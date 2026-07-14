Έξι εργάτες έχασαν σήμερα τη ζωή τους στις Βρυξέλλες, εξαιτίας της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε κτιριακό συγκρότημα όπου εκτελούνταν εργασίες ανακαίνισης, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των βελγικών αρχών.

Οι εργάτες εγκλωβίστηκαν σε ασανσέρ την ώρα που η φωτιά εξαπλωνόταν μέσω του φρεατίου του ανελκυστήρα στο συγκρότημα Oxy, το οποίο βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της βελγικής πρωτεύουσας.

«Έχουν βρεθεί έξι πτώματα», δήλωσε το απόγευμα εκπρόσωπος του δημάρχου στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP). «Οι έρευνες στο κτίριο συνεχίζονται, αλλά φαίνεται πως μάλλον δεν υπάρχουν άλλα θύματα», συμπλήρωσε.

«Θα ελέγξουμε τον δεύτερο ανελκυστήρα, ελπίζουμε να μη βρεθεί κανένας εκεί», δήλωσε η Βαλεντίνα Μαρόκι, εκπρόσωπος της Επιθεώρησης Εργασίας.

Οι πυροσβέστες κλήθηκαν λίγο πριν από τις 8 το πρωί για πυρκαγιά που ξέσπασε σε υπό ανακαίνιση κτιριακό συγκρότημα, όπου απασχολούνταν περίπου 200 εργαζόμενοι.

Η φωτιά, της οποίας τα αίτια παραμένουν αδιευκρίνιστα, εξαπλώθηκε μέσω φρεατίου ανελκυστήρα. Ακολούθησε μεγάλη κινητοποίηση των αρχών για την απομάκρυνση των εργαζομένων και την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Στην περιοχή μετέβησαν ο βασιλιάς Φίλιππος και ο πρωθυπουργός Μπαρτ ντε Βίβερ, προκειμένου να ενημερωθούν για την πορεία των επιχειρήσεων. Συγκλονισμένος από την τραγωδία δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Μπερνάρ Κεντέν. «Οι σκέψεις μου είναι στα θύματα και στους οικείους τους», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ευχαριστώντας θερμά τους πυροσβέστες και όσους συμμετείχαν στην τεράστια επιχείρηση.